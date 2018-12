Juan Carlos Bazalar: ascendió con El Pirata, venció el cáncer y su hijo le envía un conmovedor mensaje

Molinos El Pirata es uno de los nuevos inquilinos de la primera división del fútbol peruano. De la mano del ex futbolista Juan Carlos Bazalar, el equipo logró el ascenso luego de campeonar en la Copa Perú 2018. El técnico del equipo oriundo de Lambayeque, recibió las muestras de cariño de su hijo, Alonso Bazalar a través de un conmovedor mensaje que se viralizó en Facebook.

Luego del pitazo final de la victoria del Molinos El Pirata por 6-0 sobre la UDA, ‘Juanca’ Bazalar entre lágrimas expresó lo que tuvo que vivir para llegar a conseguir el ansiado ascenso. “La adversidad que hemos pasado y los momentos que he vivido, vencer al cáncer y sobreponerme. Me dieron la oportunidad de trabajar acá y se dio un gran momento”, expresó el ex Alianza Lima.

En el Facebook, Alonso Bazalar, que integró a la selección peruana Sub 17 que se ganó el apelativo de los “Jotitas”, no se quedó atrás y le extendió las felicitaciones a su papá. “Recuerdo como si fuera ayer cuando fuiste campeón en el año 97 en talara... corríamos por toda la casa festejando el título diciendo mi papá campeón mi papá campeón...”, fueron las primeras líneas de el ex “Jotita”.