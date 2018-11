El cielo es de Messi

Eindhoven

Si sonríe Messi, todo será más fácil. La felicidad puede ser contagiosa y en Barcelona la era de Lionel está llena de gloria, de trofeos, de conquistas que llevaron al club a un nuevo estatus. Candidato eterno al título de la Champions, la ‘Orejona’ se ha vuelto una obsesión porque se volvió esquiva mientras el clásico rival (Real Madrid) ganó tres de manera consecutiva.

En Eindhoven, los catalanes llegaban con actitud de colonizador para asegurar el primer lugar del grupo B de la Champions ante un equipo eliminado y rendido antes de tiempo. Igual, el PSV dio batalla hasta donde pudo, ya que intentaba mejorar su imagen ante su público. Sin Luis Suárez en el equipo, el gol tenía nombre y apellido.

Messi avisó un par de veces pero Zoet aparecía atento para apagar cualquier amago de incendio. Incluso PSV estuvo cerca de abrir el marcador, pero los postes salvaron a un Barza confundido, que ganó la posesión del balón para poner contra las cuerdas a los holandeses.

Recién en el complemento llegaron los goles, a partir de una genialidad de la ‘Pulga’. Se ha escrito tanto sobre Messi que algunos piensan que ya no existen calificativos para describirlo mientras él sigue sorprendiendo con un truco nuevo. No es un milagro pero también puede crear espacios donde no existen.

A los 61’, arrancó una jugada con Dembélé que se la devolvió y ante varios rivales y tras un par de enganches, metió el balón en un ángulo imposible. La sonrisa de Messi, esa que se contagia, ya estaba ahí. Ese tanto significó que la ‘Pulga’ llegue a 15 goles en la misma cantidad de partidos en la temporada, a 106 tantos con el mismo equipo en Champions –superando a Cristiano– y a 66 anotaciones en ronda de grupos. Todos récords, todo parece normal para Messi. Diez minutos después, un tiro libre suyo acaba en gol cuando Gerard Piqué conectó con el pie derecho. Ni el descuento de Luuk De Jong importaba. ‘Lio’ mira al cielo y sabe qué es de él.❧