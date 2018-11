Mario Salas menosprecia final de Copa Libertadores y lanza subliminal pedido [VIDEO]

La final de la Copa Libertadores 2018 entre River Plate vs Boca Juniors sigue siendo noticia en todo el mundo. En esta oportunidad, el director técnico de Sporting Cristal, Mario Salas, se pronunció sobre el cotejo que definirá al campeón de américa y tuvo fuertes declaraciones contra el evento, llegando al punto de menospreciarlo por algo insólito.

El estratega chileno brindó una conferencia de prensa este martes y se refirió a los incidentes ocurridos el pasado sábado en el 'Monumental' de Núñez y del presente del fútbol peruano.

"La verdad es que el partido entre Boca vs River para mí es un tema agotado, que se juega, que no se juega, la verdad que no me interesa", subrayó Mario Salas.

"¿Sabe que es lo que me interesa? Que les paguen a los jugadores de Sport Rosario, que le paguen a los jugadores de cada uno de los clubes que les adeudan en este país. Eso es me interesa más que el Boca vs River", agregó el estratega chileno.

Mario Salas no dudó en salir en defensa del cuadro rosarino, que durante casi toda la campaña del Torneo Descentralizado jugó sin que les paguen a sus futbolistas por varios meses.

"Hay que destacar la capacidad, la dignidad que tuvieron los jugadores de Sport Rosario para aguantar una situación de ese tipo. Que no te paguen y te deban 5 o 6 meses de sueldo. Tuvieron una valentía para estar hasta el final junto al equipo y eso es realmente valorable”, acotó el entrenador 'rimense'.