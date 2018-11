Humberto Bandenay vs Austin Arnett EN VIVO ONLINE: luchan HOY en el UFC Argentina

Humberto Bandenay vs Austin Arnett EN VIVO por el UFC Argentina | TV Gratis por Internet | EN DIRECTO ONLINE vía Fox Sports: se enfrentan HOY en la Arena Parque Roca de Buenos Aires. Este combate está pactado para las 7:00 p. m. (hora peruana) y podrás seguir el minuto a minuto LIVE STREAMING por larepública.pe.

Humberto Bandenay volverá al octágono de la UFC en el primer evento que la famosa promotora de MMA realiza en Argentina. El luchador peruano va en busca de su segundo triunfo en esta competición, esta vez ante un difícil contrincante estadounidense como parte de la cartera preliminar del UFC Fight Night Argentina.

Bandenay, de 24 años, viene de una derrota en Chile en el último mes de mayo, cuando perdió por nocaut ante el mexicano Gabriel Benítez. Ahora, el peleador nacional querrá limpiarse la cara ante Austin Arnett.

Cabe recordar que Humberto Bandenay es uno de esos luchadores que consiguió una victoria en su debut de UFC. El 5 de agosto de 2017, nuestro compatriota venció a Martín Bravo con un impresionante rodillazo en el primer asalto y sorprendió a los seguidores de las Artes Marciales Mixtas (MMA).

¿Dónde ver EN VIVO ONLINE la pelea de UFC entre Humberto Bandenay vs Austin Arnett?

Para poder disfrutar de todas las peleas, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores peleadores de MMA del mundo. Asimismo, para ver la UFC EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

UFC Argentina EN VIVO ONLINE: horarios en el mundo

País Preliminares / estelares

México: 6:00 p. m. 9:00 p. m.

Colombia: 7:00 p. m. 10:00 p. m.

Ecuador : 7:00 p. m. 10:00 p. m.

Perú: 7:00 p. m. 10:00 p. m.

Bolivia: 8:00 p. m. 11:00 p. m.

Paraguay: 8:00 p. m. 11:00 p. m.

Venezuela: 8:00 p. m. 11:00 p. m.

Uruguay: 9:00 p. m. 12:00 a. m.

Argentina: 9:00 p. m. 12:00 a. m.

Brasil: 9:00 p. m. 12:00 a. m.

Chile: 9:00 p. m. 12:00 a. m.

UFC Argentina EN VIVO ONLINE: mira la cartelera completa

Primera preliminares

​1. Narimani vs. Dos Santos

2. Deivin Powll vs. Jesús Pinedo

Preliminares

3. Staropoli vs. Aldana

4. Humberto Bandenay vs. Austin Arnett

5. Pantoja vs. Sasaki

6. Prazeres vs. Fabinski

Main card

7.Calvillo vs. Botelho

8. Cannetti vs. Vera

9. Ferreira vs. Heinisch

10. Rountree Jr. vs. Walker

11. Lamas vs. Elkins

12. Santiago Ponzinibbio vs. Neil Magny

¿Qué canales transmitirán EN VIVO ONLINE el Humberto Bandenay vs Austin Arnett por UFC Argentina?

Fox Sports / Fox Sports 2

Fighting Sports