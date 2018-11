Kylian Mbappé sobre los 180 millones que pagaron por él: "Es una cifra indecente"

Kylian Mbappé fichó por el PSG en agosto del 2017, convirtiéndose en el segundo fichaje más caro de la historia ya que el cuadro parisino pagó 180 millones de euros por él. El joven atacante le ha dado una entrevista al canal suizo de televisión RTS donde aseguró que nunca "jamás habría imaginado" que iban a pagar tal cantidad de dinero por él.

"Es realmente indecente para mí, ya que provengo de una familia bastante modesta", afirmó Mbappé. "Es cierto que es indecente, pero el mercado es así. El mundo del fútbol funciona así. No voy a revolucionar el fútbol. En un sistema, tienes que saber respetarlo y quedarte en su lugar también", señaló el artillero que ha salido campeón del mundo con Francia.

Mbappé también señala que quiere crear su propia historia y no imitar a otros jugadores. “No quiero ser una copia. Al igual que los demás, debes marcar tu propio camino y no ser una copia de otro. Creo que es natural tener la autoestima alta”, dijo para luego contar que se sigue comportando como un joven de su edad. "Mantengo un lado infantil. Permanecer un poco inmaduro no es malo, hay tanta presión en el fútbol que ayuda un poco de alegría, vivir un poco de diversión".

Por otro lado, contó su encuentro con el presidente de Francia, Emanuel Macron, en las celebraciones por el título mundial conseguido. "Fue realmente respetuoso y adorable con nosotros. Es un gran hombre. No me puse nervioso cuando entré al Palacio del Elíseo. Nunca me pongo nervioso. Nunca tengo miedo, tengo una vida de ensueño y cuando tienes una vida de ensueño no tienes miedo".