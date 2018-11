Promesa del Milan se tomó una foto con Cristiano y dejó al desnudo a Chiellini

La llegada de la Cristiano Ronaldo a la Juventus en la Serie A ha acaparado las miradas de los todos los juveniles que tienen como ídolo al portugués. Precisamente, Raoul Bellanova, la promesa del AC Milan, fue en busca de ‘CR7’ a los vestuarios para tomarse una foto después del triunfo de la ‘Juve’ por 2-0 en San Siro.

Bellanova tocó la puerta y le pidió una instantánea a Cristiano. El ex Real Madrid accedió y mientras ambos posaban para el lente de la cámara, no se dio cuenta que al fondo en los camerinos estaba Giorgio Chiellini caminando desnudo, junto a otros jugadores que se cambiaban, tras salir de la ducha. Sin embargo, la imagen no pasó desapercibida por los usuarios de Facebook que inmediatamente la comentaron y convirtieron en viral.

Horas después de esta terrible anécdota, Raoul Bellanova, borró la publicación y se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram donde le pidió disculpas a Chiellini, defensor de la Juventus y de la Selección Italiana, por el bochornoso momento que le hizo pasar en las redes sociales.

"Lamento profundamente por lo que salió en las redes sociales. Pido disculpas a Giorgio Chiellini, no fue mi intención. Les aseguro que me tomé una foto con Cristiano Ronaldo pero no publiqué nada en mis cuentas. El único error que cometí fue compartirla con algunos amigos antes de darme cuenta del detalle", aseguró Bellanova.

Al final el partido entre la Juventus y AC Milan quedó 2-0 a favor de los dirigidos por Massimilano Allegri con goles de Mario Mandzukic y Cristiano Ronaldo.

Dato: Cristiano Ronaldo tiene 8 goles y 5 asistencias en 12 partidos jugados en la Serie A.