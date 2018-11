Stan Lee siempre quiso crear un superhéroe ligado al deporte ¿Qué pasó?

Este lunes el mundo del cómic sufrió una triste pérdida, Stan Lee escritor, productor y editor en Marvel Comics falleció a los 95 años. Algunas de sus recordadas creaciones son Spider-Man, Iron Man, Hulk, Los 4 Fantásticos entre otros personajes. Sin embargo, hubo un momento en que el estadounidense pensó sacar un superhéroe relacionado a la práctica de algún deporte. Conoce más detalles de esta información poco conocida en la siguiente nota.

Aunque ya existen cómics sobre deportes, tiempo atrás el "Padre de los superhéroes de Marvel" confesó su interés de buscar un personaje relacionado al deporte. Pero, esto no pudo hacerse realidad ya que no encontró la manera de crear el superhéroe que realizara algún entrenamiento físico.

Stan Lee sostuvo cuál fue el deporte que más se acercó a la idea de crear un superhéroe y gire a través del mismo. “Durante años hemos valorado la idea de crear un superhérore que estuviese involucrado en algún deporte y nunca hemos podido encontrar ese deporte que mejor se adecuara a un superhéroe. Lo que más se ha acercado ha sido el fútbol americano. He pensado también en el decatlón”, confesó en algún momento el escritos norteamericano.

También subrayó qué deportes no ayudaban a plantear la idea de un personaje con superpoderes que tenía en mente, y uno de ellos fue el fútbol. “Sería un atleta que puede prácticamente hacer todo tipo de deportes, pero de alguna manera parece que con un futbolista, un jugador de baloncesto profesional o de béisbol y un superhéroe no hay mucho que hacer. De alguna manera nunca he podido encontrar la fórmula perfecta para una historia que implique deportes y superhéroes”, apuntó el escrito nacido en Nueva York, Estados Unidos.