El balón sí se mancha de informalidad

El sábado al mediodía, en un hotel en el centro de Cajamarca, el plantel de UTC convocó a una conferencia de prensa en la que no se hablaría de fútbol. Varios jugadores con los brazos cruzados, visiblemente molestos y preocupados, denunciaron que los dirigentes del club no les pagan la totalidad de sus remuneraciones. “Acá hay un problema de deudas y dobles contratos, uno firma por una cantidad baja y no te quieren reconocer la cantidad fuerte”, le confesó Roberto Guizasola a Ovación.

Lo que para algunos era solo un rumor, terminaba siendo confirmado. Hace dos años, el técnico Rafo Castillo sindicaba lo mismo del cuadro cajamarquino; hace cuatro lo denunciaba Manuel Corrales.

“Hay un contrato que nos hicieron firmar por imagen y que ellos no lo han declarado ante la Asociación. Ese es el problema, a nosotros nos pasa esto por confiar. No nos quieren dar la copia”, decía en esa época Corrales, quien dejó UTC confesando públicamente la irregular manera en la que se pactan contratos en el fútbol peruano y desnudaba el modus operandi de algunos clubes.

Esta figura parece cotidiana y se hace llamar elusión fiscal, que utiliza vías legales para evitar o minimizar el pago de impuestos. Es decir, no es un delito. Sin embargo, este contrato de imagen –que muchas veces no se cumple porque no publicitan ningún producto– no está exento del pago de tributos (5% del total por renta de cuarta categoría).

Si esto no lo realiza el club, estaría incurriendo en una evasión tributaria, para lo que incluso existen sanciones penales y varían entre 5 a 12 años de cárcel. Es un tema de fondo en un torneo en vías de formalización, donde los dobles contratos ni siquiera están tipificados como una falta. Lo futbolístico importa, sobre todo porque ya quedó demostrado que une a un país, pero qué hay de la seriedad y la legalidad que debe existir en las instituciones. La República confirmó que esta figura no tiene caducidad en el mundo del fútbol, mucho menos en nuestro país, donde no solo se encontró dicha irregularidad sino también la existencia de contratos verbales entre jugadores y las instituciones.

“Lo que están haciendo es sacándole la vuelta al sistema tributario. El contrato de imagen es una forma de no pagar impuestos y perjudica al trabajador para beneficios sociales”, explica el asesor legal de los Futbolistas Agremiados (SAFAP), Jhonny Baldovino.

Pero también hay otras formas de pago como los bonos por alimentación o por firma de contrato. Pero ellos también deberían tributar. Sin embargo, si un club o empresa desea regular su situación antes de ser descubierta, puede hacerlo pagando toda su deuda.

¿Qué es doble contrato?

Es la modalidad que desde hace más de tres décadas se usa en el fútbol profesional mediante la cual el club y el futbolista llegan a un acuerdo para firmar un documento que consigna un sueldo menor al acordado. En muchos casos es un 60 o 70 por ciento menor. Oficialmente, y para la Sunat, el jugador cobra 3 mil dólares y sobre eso paga el impuesto, pero en realidad su sueldo es de 10 mil, para citar un ejemplo. El resto (7 mil) lo cobra ‘por debajo’ para evadir el pago del total del impuesto. Este hoy es llamado contrato de imagen.

En el 90% de los clubes usan este tipo de contratos. Alianza Lima y Universitario lo evitan pues están bajo la lupa de la Sunat al tener Administraciones. Melgar sí trabaja bajo esta figura, pero le entrega a los jugadores su contrato, mientras que Cristal y San Martín no lo hacen.

Túnel sin salida

Baldovino explicó que más de un club no cumple con los contratos de imagen, pero no existe forma de que la Agremiación pueda ayudar a los jugadores en este tema.

“Sport Rosario es uno de los clubes que con algunos de sus jugadores usa esta figura. Contrato de trabajo de 1000-1500 dólares y el resto en contrato de imagen que se lo guardaron, nunca se lo dieron. Entonces, este contrato de imagen no es supervisado por la Federación, no ingresa al sistema. Otro que está en la misma modalidad es UTC. A los jugadores les cumplen el contrato de trabajo, pero el acuerdo de imagen por fuera no. No hay forma de que los jugadores reclamen y ellos lo saben”, explicó.

Los contratos de imagen duran o tienen la misma vigencia que los contratos de trabajos. Mientras la renta de este vínculo es de 5%, los de trabajo, de acuerdo con los ingresos del jugador, oscilan entre el 17% y 30%.

“El problema también es que no sabes cuál es el origen del dinero. Si van a usar el fútbol para limpiar dinero, en el futuro vamos a tener un problema serio. Están metiendo en problemas al jugador”, agregó Baldovino. Los clubes firman declaraciones juradas a inicios de año diciendo que el único compromiso que tienen con sus jugadores es el contrato de trabajo registrado en la Federación, es decir, mienten.

¿Solución a la vista?

El ente regulador de los contratos es el Ministerio de Trabajo, donde precisamente han implementado una mesa de trabajo en busca de la regularización laboral de los futbolistas. Está integrado por miembros de la Agremiación, ADFP, la FPF y el Ministerio.

Su opinión sobre lo que está pasando no difiere de lo dicho por Baldovino. “Esto, evidentemente, es una manera de evadir, entre comillas, los costos que implican declarar y pagar impuestos determinados por obligaciones laborales”, confirmó el gerente de Asesores del Ministerio de Trabajo y además locutor de dicha mesa de trabajo, Johan Otoya, quien también explicó si es válido o no los contratos de imagen.

“Es válido. En la realidad, los jugadores tienen esta posibilidad. Tenemos que ver los temas de normativa laboral y la normativa tributaria. Un contrato de imagen es el que puede suscribir un jugador para ser la imagen de una empresa publicitaria de navajas de afeitar o un shampoo. Tienes contratos de imagen previstos, pero no cuando esa finalidad no se está cumpliendo”.

Los contratos de imagen son civiles, por lo que no son registrados en el Ministerio de Trabajo, la única forma que tienen los futbolísticas de reclamar el incumplimiento de los mismos es solo bajo la reclamación civil, es decir, buscando una conciliación en busca de la ejecución del contrato.

Si más de uno está pensando en que los clubes ya deberían tener una sanción sobre esta figura de contratos, primero tratarían formalizarlos, y si eso no pasa, serían castigados. “No hay una decisión política de hacerlo”, señaló Baldovino, mientras Otoya deja en claro que la mesa de diálogo tiene como fin llegar a una solución. “El objetivo es comunicarle a los clubes y que entiendan que preventivamente se les está informando. No es ir con la sanción directa. Es ir y decirle estas son tus obligaciones y veamos de qué manera tienes que ir a la valla del cumplimiento, y a partir de ahí ver cómo es que se puede aplicar la sanción (económica)”.

Otra irregularidad

Pero esta no es la única irregularidad con la que convive el fútbol peruano, ya que Otoya aseguró que tras dos reuniones en la mesa de formalización se encontró otra irregularidad: los clubes registran un número de contratos de sus jugadores en la Federación y uno menor en el Ministerio.

“Cuando hablamos de clubes deportivos no solo hablamos de los futbolistas profesionales, también hablamos de los administrativos del club. En la PLAME (Planilla Mensual de Pagos) tenemos que ver a detalle cuales son de cada uno. Hay un conjunto de empleadores que no están cumpliendo con las normas de orden público, norma laboral y tributaria”.

Hay que señalar que existe la Ley 26566 que dicta normas de referencia a la relación laboral de los futbolistas profesionales en sus clubes, precisamente en el artículo 5 dice claramente que los contratos deben celebrarse por escrito y se deben registrar a la FPF tanto como al Ministerio del Trabajo.

“Para efecto de toda la normativa internacional FIFA ante la FPF y para efecto de los derechos laborables ante la intendencia laboral. Otra cuestión es que ellos firman el contrato y lo registran en la Federación, pero no necesariamente tiene el sello ya registrado ante la intendencia regional. Eso debe cambiar”.

En esta mesa de formalización se han encontrado diferencias entre el registro que se presentan ante Sunat, la planilla electrónica y el registro que otorga la FPF. Para la Federación, tanto en primera como en segunda división, existen aproximadamente 850 contratos registrados, pero en el PLAME solo hay 506. Los trescientos restantes son contratos de trabajo que pueden haberse suscrito, pero que no están registrados ante el Ministerio y que cumplieron una formalidad con el estatuto FIFA registrándose en la Federación.

La próxima reunión de esta mesa de trabajo –donde no está incluida la Sunat– será el 20 de noviembre. Esta vez se invitó a los clubes a que participen individualmente, quizá para rendir explicaciones en busca de erradicar la informalidad que hoy mancha la pelota en el fútbol peruano. ❧

En cifras

5

mil dólares es el sueldo promedio de un jugador en el Torneo Descentralizado. Eso es lo que percibe el 70% del grueso de jugadores.

506

contratos de trabajo de jugadores de Primera y Segunda División están registrados en este momento en el Ministerio de Trabajo. Un número por debajo de la realidad.

Cristiano y Messi casi terminan en la cárcel por evasión tributaria

Dos de los mejores jugadores del mundo en la actualidad fueron denunciados por la Fiscalía española por evadir impuestos a Hacienda (Agencia de Administración Tributaria en España). Cristiano Ronaldo aceptó cuatro delitos fiscales, una pena de dos años de prisión (que no deberá cumplir) y el pago de una cantidad que asciende a 18,8 millones de euros –en los que están incluidas las multas e intereses–. La Fiscalía había pedido 15 años de cárcel para el actual delantero de la Juventus, que dejó la Liga española también por estos problemas.

Por otro lado, Lionel Messi fue condenado a 21 meses de cárcel (no efectiva) en el 2016 también por defraudar 4,16 millones de euros procedentes de sus derechos de imagen entre 2007 y 2009 a través de un entramado societario en paraísos fiscales. Tuvo una multa de 2,1 millones de euros, pero en cambio rebajó la pena de su padre como cooperador necesario de 21 a 15 meses de cárcel y de 1,6 millones a 1,3 millones de euros de multa. En julio del año pasado le cambiaron los 21 meses por una multa de 252 mil euros por tres delitos contra Hacienda. También la de su padre por una multa de 188 mil euros.

Álvaro Barco

Dirigente de la U. San Martín

“Nosotros siempre hemos denunciado los dobles contratos con la ADFP. Es una competencia desleal. Los premios o bonos deben estar dentro del contrato y bancarizados, también pagar tributos”.

Modalidades de contrato

Tercera figura:

(Calculado con sueldo del jugador: 20 mil dólares al año)

-10 mil por concepto de firma (en la mano).

-3 por alimentación (en recibo 4ta categoría).

-10 por concepto de imagen (4ta categoría).

-7 por trabajo (5ta categoría).

Triple contrato:

(Base de sueldo del jugador: 60 mil dólares al año)

-20 mil por concepto de firma (en la mano).

-12 mil en contrato por trabajo (5ta categoría.)

-28 mil en contrato por imagen (4ta categoría).

Doble contrato:

Trabajo (30%) – Imagen (70%)

