Liverpool vs Estrella Roja EN VIVO: por la fecha 4 de la Champions League

Ver EN VIVO | Liverpool vs Estrella Roja se miden este martes 6 de noviembre ONLINE | EN DIRECTO desde las 12:55 p.m. (hora peruana) vía Fox Sports 2 en el estadio Rajko Mitić de Belgrado. El encuentro corresponde a la fecha 4 del Grupo C de la UEFA Champions League 2018. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias minuto a minuto a través de larepublica.pe.

Estrella Roja recibe al Liverpool en partido de la cuarta fecha de la Liga de Campeones, con la ilusión de conseguir su primera victoria en el torneo continental. Para esto, deberán doblegar al equipo inglés y eso no es tarea fácil pues los dirigidos por Jürgen Klopp se encuentran punteros con 6 unidades.

Liverpool lleva dos partidos ganados y uno perdido, su última victoria fue de local, precisamente ante Estrella Roja y fue un humillante 4-0. Los goles fueron de Firmino, Mané y un doblete de Salah. De ganar, el equipo 'red' estaría prácticamente asegurando su pase a octavos. Los de Anfield Road vienen de un gran desgaste en su empate 1-1 ante Arsenal por la Premier League por lo que el físico les podría pasar factura.

El cuadro de Serbia por otro lado, está en el casillero 4 con 1 solo punto y las chances casi acabadas. Sin embargo, la situación es diametralmente opuesta a la que viven en su liga local dónde son los líderes invictos con 43 unidades.

Ambos clubes se ubican en el Grupo C, donde Napoli se sitúa en la segunda posición, con cinco unidades; mientras que el PSG se encuentra en el tercer puesto, con cuatro puntos.

Para poder disfrutar de todos los partidos de la UEFA Champions League, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo.

Liverpool vs Estrella Roja EN VIVO ONLINE: horarios alrededor del mundo

Perú - 12:55 p.m.

Colombia - 12:55 p.m.

Ecuador - 12:55 p.m.

Panamá - 12:55 p.m.

México - 12:55 p.m.

Guatemala - 11:55 a.m.

Honduras - 11:55 a.m.

Costa Rica - 11:55 a.m.

Nicaragua - 11:55 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 1:55 p.m.

Puerto Rico - 1:55 p.m.

Venezuela - 1:55 p.m.

Bolivia - 1:55 p.m.

Paraguay - 1:55 p.m.

Argentina - 2:55 p.m.

Uruguay - 2:55 p.m.

Chile - 2:55 p.m.

Brasil - 2:55 p.m.

España - 7:00 p.m.

Liverpool vs Estrella Roja EN VIVO ONLINE: guía de canales por la Champions League

- Latinoamérica: Fox Sports 2

Relatos: Juan Manuel Pons

Comentarios: Javier Tabares

- Brasil: Esporte Interativo Plus y Space Brazil

- Estados Unidos: Univisión Deportes

- España: Movistar +

- Reino Unido: TalkSport Radio UK y BBC Radio 5 Live

- Alemania y Japón: DAZN

- Francia: RMC Sport

- Italia: Sky Calcio 5

Liverpool vs Estrella Roja EN VIVO ONLINE: alineaciones probables

Liverpool: Alisson, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Joseph Gomez, Trent Alexander-Arnold, James Milner, Georginio Wijnaldum, Fabinho, Roberto Firmino, Mohamed Salah, Sadio Mané.

Estrella Roja: Z. Popović, V. Savić, M. Rodić, M. Degenek, F. Stojković, M. Marin, N. Krstičić, L. Ebecilio, B. Jovičić, E. Ben, Nabouhane, M. Pavkov.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO el Liverpool vs Estrella Roja?

Si quieres seguir en Internet el Liverpool vs Estrella Roja, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.