¿Nace una nueva estrella?

En la ciudad de la luz nació una nueva estrella, una joven promesa que supo sobreponerse a sus derrotas y sobrepasar sus límites para conquistar su primer Masters y sumar su cuarto título en su corta carrera deportiva -ganó tres torneos ATP 250-. Karen Khachanov derrotó 7-5 y 6-4 al serbio Novak Djokovic, desde hoy número uno de la ATP, y se convirtió en el primer ruso en ganar el trofeo de París-Bercy.

Esta vez no fue necesario realizar una jugada extravagante para superar a ‘Nole’, el joven de 22 años sabía que con orden táctico y agilidad en la respuesta podría complicar al serbio.

Y así fue. En el primer set Novak no pudo mantener la dinámica del juego, se le notó físicamente agotado y eso fue una ventaja que aprovechó Khachanov. En la segunda mitad la historia no cambió y por eso la victoria del ruso caía de madura. Una hora y 37 minutos fue tiempo suficiente para derribar el reinado de un grande e ingresar a los libros de historia. “Creía en mí y me decía que tenía que continuar, que algún día las cosas irían mejor para mí”, indicó el campeón del Masters 1000 de París.

la Caída de un grande

Novak Djokovic consiguió sumar una racha de 22 victorias consecutivas y 87 días sin conocer la derrota, cifras que le permitieron arrebatar el liderato a Rafael Nadal en la ATP. La última derrota de ‘Nole’ fue en Montreal, el pasado 9 de agosto frente al emergente Stefanos Tsitsipas.

“Ha demostrado su gran calidad y por qué se espera mucho de él para el futuro”, expresó el serbio con cierto fastidio pues tenía la ilusión de sumar su quinto título en París-Bercy. Un encuentro que será recordado porque un ‘grande’ no pudo con el ímpetu de un joven.❧