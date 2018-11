Pablo Bengoechea y su contundente respuesta para Nicolás Córdova

Alianza Lima supo reponerse a las adversidades y con el apoyo de su público pudo ganar a Universitario en el clásico del fútbol peruano. A pesar de ir perdiendo a los 13’ segundos -Alberto Quintero anotó el gol más rápido en la historia de los clásico- los blanquiazules recurrieron al corazón para conseguir los tres puntos.

Cuando terminó el duelo, el entrenador estudiantil, Nicolás Córdova, expresó su molestia porque Alianza Lima no jugó a mitad de semana y eso es una ventaja que influyó en el resultado."Es demasiada ventaja, demasiada, que un equipo descanse, y el otro, no", expresó el chileno.

Ante esta acusación Pablo Bengoechea no dudo en responder a su colega. “Si él dice que todavía no estaban recuperados es válido, hicieron un gran esfuerzo para ganarle a Cristal, más no puedo decir. El que conoce al plantel de Universitario es el profesor Córdova”, expresó el entrenador uruguayo.

El entrenador íntimo indicó que dominaron el encuentro y por eso son justos vencedores.“Es difícil hablar de justicia en fútbol pero creo que hicimos los méritos para tener la victoria hoy.Creo que fue un partido muy completo de Alianza, estoy muy conforme y muy agradecido a los muchachos por el esfuerzo que hicieron y por lo que jugaron, hicieron un gran partido".

El ‘profesor’ reconoció que estuvo estudiando a los cremas desde hace tiempo y no jugar a mitad de semana es un factor que no influye en el resultado, ni en el rendimiento de sus dirigidos.“Nosotros estábamos pensando en este partido desde hace tiempo.Tenemos futbolistas que saben jugar estos partidos y que le explican a los más jóvenes, no sabría decir qué hubiera pasado si jugábamos el miércoles pero casi seguro que íbamos a llegar bien también”, finalizó.