Hansell Riojas denunció agresión contra su familia en el Alianza Lima vs Universitario

No todo es festejo en Alianza Lima después de quedarse con el clásico peruano número 361 al vencer por 2-1 a Universitario de Deportes. El defensa blanquiazul, Hansell Riojas, que fue titular en la remontada ante los cremas, se mostró indignado en sus redes sociales por una agresión contra su familia por parte de los hinchas en las tribunas del Estadio Alejandro Villanueva.

El padre y hermano de Riojas fueron atacados por los barristas de occidente, según reveló el futbolista de 27 años en sus historias de Instagram. “No sé quienes ch... son, pero así como tocaron a mi familia van a parar".¿Se creen los maleantes de occidente y no conocen? Ahora me van a conocer", arremetió Riojas.

Pero no todo quedó ahí. En Twitter, el usuario “El gato de Matute”, barrista de occidente, reveló como sucedió el enfrentamiento. “Un espectador, que no pertenece a nuestro grupo (Occidente AL), lanzó algun grito a Riojas. Entonces el papá y hermano lo insultaron y quisieron agredir al hincha. La policía intervino y retiró a sus familiares. El problema se desata cuando , la gente pensó que era de Universitario y en el camino hacia afuera del estadio, se le fueron encima. Esperamos que no se repita la historia y sigamos todos para el mismo lado.

A lo que Hansell respondió: “Imposible, sabes que ni fue así. Esos mongolitos dicen que mi familia era del otro equipo (Universitario). ¿Te das cuenta? porque la verdad siempre la familia va del otro lado de occidente. Ahora resulta que mi viejo empezó todo. Hace 7 años que va al estadio y nunca dijo nada... que tal limpieza de manos”, señaló en otro tuit el central victoriano.

Los fanáticos de Alianza Lima n las redes sociales le enviaron mensajes de apoyo a Hansell Riojas e instaron a identificar a los barristas que agredieron a su familia cuando eran retirados por la policía del estadio.