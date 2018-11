WWE Crown Jewel 2018 EN VIVO: Brock Lesnar vs Braun Strowman por el campeonato Universal

WWE vuelve al Medio Oriente y esta vez la lucha por el campeonato universal es realmente descomunal. Brock Lesnar y Braun Strowman se enfrentan por el título que quedó vacante hace dos semanas y prometen un verdadero choque de gigantes.

En el programa de RAW del 22 de octubre, Roman Reigns anunció que debía dejar vacante el campeonato para luchar contra la leucemia, enfermedad que sufrió hace 11 años y que regresó para atacar su salud. De esta manera, la triple amenaza programada para WWE Crown Jewel se convirtió en un mano a mano entre dos de los luchadores más devastadores de la empresa.

En el último RAW, Lesnar y Strowman estuvieron cara a cara en el centro del ring. Este 'encontrón' tuvo saldo positivo para el excampeón de UFC quien aprovechó que 'el monstruo entre hombres' se distrajo atacando repetitivamente al GM interino de Raw, Baron Corbin.

Brock Lesnar levantó a Strowman sobre sus hombros y aplicó un destructor F5, dejando al gigante tendido en la lona.

Cartelera completa de WWE Crown Jewel por FOX Action

Además de este descomunal encuentro, el resto de la cartelera es la siguiente.

*Campeonato de la WWE

Aj Styles vs. Samoa Joe (reemplaza a Daniel Bryan)

*Título por parejas de SmackDown

The Bar (Cesaro y Sheamus) vs The New Day (Big E, Xavier Woods y Kofi Kingston)

*WWE World Cup

Seth Rollins, Bobby Lashley, Kurt Angle, Dolph Ziggler, Jeff Hardy, The Miz, Randy Orton y Rey Misterio.

*D-Generation X (Triple H y Shawn Michels) vs. Hermanos de la destrucción (Undertaker y Kane).

¿A qué hora comenzará el WWE Crown Jewel EN VIVO ONLINE por Fox Action?

Guatemala - 10:00 a. m.

Honduras - 10:00 a. m.

Nicaragua - 10:00 a. m.

Costa Rica - 10:00 a. m.

México - 10:00 a. m.

Perú - 11:00 a. m.

Colombia - 11:00 a. m.

Ecuador - 11:00 a. m.

Panamá - 11:00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Florida, Washington y Nueva York) - 12:00 p. m.

Bolivia - 12:00 p. m.

Venezuela - 12:00 p. m.

Paraguay - 12:00 p. m.

Puerto Rico - 12:00 p. m.

Argentina - 1:00 p. m.

Uruguay - 1:00 p. m.

Chile - 1:00 p. m.

Brasil - 1:00 p. m.

España - 7:00 p. m.

¿Qué canales transmitirán EN VIVO ONLINE el WWE Crown Jewel?

Fox Action

WWE Network

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el WWE Crown Jewel?

Si quieres seguir en Internet el WWE Crown Jewel, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del evento femenino.