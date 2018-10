Raúl Ruidíaz le dio la victoria a Seattle Sounders con sensacional doblete [VIDEO]

¡Sigue en racha! Raúl Ruidíaz es sinónimo de gol en la Major League Soccer (MLS), y así lo volvió a demostrar al anotar un doblete en la victoria del Seattle Sounders (2-1) sobre el San Jose Earthquakes. Material está en YouTube.

San José se había puesto arriba en el tanteador a los 64 gracias a un gol en contra de Chad Marschall, pero en los minutos finales Raúl Ruidíaz comandó la remontada.

El delantero nacional primero dijo presente a los 79 minutos al ganarse bien el espacio dentro del área y conectar con el muslo un centro al segundo palo de Roldan. La 'Pulga' rápidamente cogió la pelota y se dirigió al centro del campo para reanudar las acciones.

Y el gol del triunfo llegó en los minutos de descuento. Seattle Sounders llegó hasta el área rival con una gran triangulación que Raúl Ruidíaz terminó con un remate cruzado que tuvo destino de red. El ex Monarcas Morelia lo celebró con furia dirigiéndose a la barra y quitándose la camiseta. Un gol que vale 3 puntos.

Dato: Raúl Ruidíaz actualmente tiene 10 goles con camiseta del Seattle Sounders, en la MLS.

YOU WILL HEAR US pic.twitter.com/LNxqfOwLFD