Real Madrid: Julen Lopetegui se aferra al banquillo merengue

Julen Lopetegui, el cuestionadísimo entrenador del Real Madrid, habló en conferencia de prensa luego de la goleada 5-1 que recibió el club merengue en el Clásico de la Liga Santander frente a Barcelona. El exseleccionador de España se veía muy triste, pero también fue firme al decir que “aún tiene las fuerzas para continuar al mando del club”.

“Yo estoy triste, pero tengo fuerzas para seguir y pensar que todo esto es reversible. Hay muchos jugadores que por muchas circunstancias no están en su mejor momento Nos han castigado mucho las lesiones, no tengo ninguna duda, pero sé que podemos sacar esta situación adelante y que al Real Madrid aún le faltan muchas cosas por celebrar esta temporada”, dijo Lopetegui.

Hablando sobre el partido contra el Barcelona, Lopetegui precisó que “es una derrota dura, en la primera mitad no tuvimos ocasiones, ellos explotaron sus cualidades, pero en el segundo tiempo tengo la sensación que tuvimos momentos para empatarlo o hasta poder darlo vuelta, incluso un tiro al palo, pero este no ha sido nuestro día, tuvimos demasiados infortunios”, precisó el aún técnico del Real Madrid.

Julen Lopetegui añadio que “el tercer gol acabó con nuestras ilusiones, el partido se hizo abierto y ellos fueron contundentes, nosotros no, y en el fútbol de este nivel eso se paga caro. Pero no tengo reproches ni a mis jugadores ni a la directiva, que hasta ahora me dado toda su confianza, pero ellos son libres de tomar la decisión que crean mejor. Sabemos que en el fútbol la responsabilidad siempre cae en el técnico”.