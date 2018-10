Emanuel Herrera le lanzó fuerte advertencia a Universitario de Deportes

Emanuel Herrera es el goleador del Descentralizado 2018 y para muchos el mejor jugador del torneo, pues sus 34 goles dejan en claro lo determinante que viene siendo en la estupenda campaña que está realizando Sporting Cristal en esta temporada, donde ya está clasificado para la gran final por el título nacional.

Pero más allá que Sporting Cristal deba jugar este sábado ante San Martin, el delantero argentino ya tiene en mente seguir batiendo récords. Ya superó los 32 goles que marcó Miguel Ximénez en el 2008, convirtiéndose en el máximo goleador celeste en una temporada. Pero ahora va por la marca mayor, y por eso su mente está puesta en Universitario de Deportes.

Eduardo Esidio es el máximo goleador en una sola temporada en el Torneo Descentralizado con los 37 tantos que anotó en el año 2000, donde además los cremas lograron el histórico ‘Tricampeonato’. Emanuel Herrera dejó en claro que va por esa marca para que su nombre quede en la historia, y que mejor que hacerlo frente a la ‘U’.

"Ojala que se dé contra la Universidad San Martin este sábado y si se puede batir el récord de Eduardo Esidio, que sea contra Universitario de Deportes. Él era de la 'U' y me lo vienen diciendo a cada rato. Me da risa porque venía hablando con Horacio Calcaterra y con Jorge Cazulo sobre eso", declaró Emanuel Herrera a RPP.

Emanuel Herrera añadió que “si me lo preguntaban cuando llegue no me imaginaba anotar tantos goles. Habíamos hablado a principio de año y yo dije ojalá que pueda llegar a lo que había hecho Irven Ávila (22 goles) o superar lo que hice en Melgar (17 incluyendo la Copa Libertadores), pero no imaginé que llegaría a esta cifra”.