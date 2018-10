¡El último romántico! La promesa que realizó Pep Guardiola a los hinchas del Manchester City

Juramento de amor y de fidelidad. Josep Guardiola es un poeta dentro y fuera del campo de juego, esta vez está dispuesto a escribir una historia de romance pero con un final feliz.El entrenador español comentó que se enamoró del Manchester City y siempre será un ciudadano de corazón.

En septiembre de 2016, ‘Pep’ fue anunciado como flamante entrenador de los ‘celestes’, a pesar de pasar duros momentos en esa temporada -fue criticado por el nivel del equipo en la Premier League- no se rindió y en la siguiente temporada conquistó la Liga Inglesa con 100 puntos.

“Seré mancuniano durante el resto de mi vida. Seré un aficionado del Manchester City y me será imposible entrenar a otro equipo como el City en Inglaterra por el cariño que recibo aquí”, indicó el ex entrenador de FC Barcelona.

Para muchos deportistas es más importante conseguir trofeos, pero para Guardiola lo más importante es el ‘cariño’ de la gente. “Cuando la gente me pregunta: ¿Qué quieres? Yo respondo que ser querido”, expresó el ex estratega del Bayern de Múnich. Conquistar la Champions League con el Manchester City es un sueño que el exjugador de España espera conseguir en esta temporada. El camino es complejo pero no imposible, tiene elementos importantes y es uno de los favoritos para ganar la 'Orejona'.

Pep Guardiola y su historia



A pesar de tener una vida llena de logros y ser catalogado como uno de los mejore entrenadores del Mundo Pep guardiola, contó un detalle de su vida que lo llena de tristeza y preocupación.

El 22 de mayo de 2017, se produjo una explosión en el Manchester Arena, en la ciudad de Mánchester, al final de un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande, como parte de su tercera gira: Dangerous Woman Tour.

Pep se encontraba en su casa con su hijo, pero su esposa fue al concierto con su hija. “Cuando ocurrió el ataque, yo estaba en casa con mi hijo y mi familia e hijas estaban allí”. Cuando se enteró del atentado trató de comunicarse con su esposa, pero la llamada se entrecortaba. "Solo me dijo que algo había ocurrido y que estaban corriendo”, indicó con voz de melancolía.

Felizmente esta escena no produjo una final trágica para la familia Guardiola. “Tratamos de llamarla de nuevo, pero no funcionó. Fuimos al estadio y después de cinco o seis minutos llamó otra vez y me dijo que estaban volviendo a casa. Tuvimos suerte, pero otros muchos sufrieron”, expresó.