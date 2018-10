Alianza Lima: Pablo Bengoechea no pudo ocultar su preocupación

Siempre intengo negarlo, pero al fin lo reconoció. El técnico de Alianza Lima Pablo Bengoechea reconoció que su equipo está muy lejos del nivel que mostró en el 2017 donde obtuvo el título nacional. El 'Profesor' está muy preocupado, debido que los íntimos siguen lejos del primer lugar del Torneo Clausura.

El estratega blanquiazul confía en que puedan corregir esos errores, sobre todo este domingo cuando reciban a Melgar por la fecha 8 del Torneo Clausura. Una victoria de los íntimos acortaría la distancia con el 'Dominó' que son los líderes con 16 unidades.

"Esperamos hacer un buen juego ante Melgar. Estamos preocupados por todo; por el gol, cómo se defiende en la pelota parada en contra, cómo se resuelve a favor, todo", señaló el estratega uruguayo en conferencia de prensa.

Bengoechea se mostró contento de volver a jugar de local en el estadio Alejando Villanueva: " Sentimos alegría de volver a nuestra casa, en donde esperamos hacer un buen partido y haremos todos lo posible para quedarnos con los tres puntos. En estos momentos, pensamos en las dos tablas (Clausura y acumulada), pero solo tenemos cabeza para Melgar. Y es que tenemos que ir partido a partido, no nos queda otra. Aún nada está dicho en este torneo porque, si ganamos el domingo y Ayacucho hace lo propio, estaríamos de manera momentánea fuera de las semifinales. Restan ocho fechas, sin embargo pienso que recién el 11 de noviembre tendremos más claro el panorama", dijo Bengoechea.

Sobre la recuperación de Tomas Costa, Bengoechea puntualizó que "hoy por nuestra visita al Señor de los Milagros, no se trabajó como en días anteriores y por ello citamos a más jugadores para concentrar y recién mañana (sábado) definiremos la lista de 18 y el equipo que jugará ante Melgar. ¿Si ante la baja de Riojas podrían jugar tres centrales? No, seguiremos con cuatro al fondo".

Acerca de FBC Melgar el estratega de los victorianos precisó que "si bien tendrá algunas ausencias, tiene muy buenos jugadores y por algo no está primero en el torneo. Por ello tomaremos nuestros recaudos del caso para no ser sorprendidos en nuestra cancha, en donde nos hicimos fuertes en este año. Nosotros también tendremos algunas bajas, pero estoy seguro que, a quien le toque jugar, aprovechará su oportunidad. ¿Qué opino de la cancha? Se hizo todo lo posible para mejorar el gramado de Matute y, si bien está mejor, aún no es el óptimo".