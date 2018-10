El preocupante estado de Diego Maradona para dirigir en Dorados de Sinaloa [VIDEO]

Diego Armando Maradona causó sorpresa en México luego de que fuera grabado en los entrenamientos del Dorados de Sinaloa sufriendo graves problemas para caminar. Se le dificulta mucho cada movimiento.

El reciento video, que se viralizó en las últimas horas, lo muestra con una tremenda dificultad para movilizarse. Se le ve caminando con gran esfuerzo al lado de Luis Islas, su asistente técnico, y con llamativa lentitud.

"Quiero trabajar hasta que me den las rodillas. El día que no me den más, me voy", dijo Diego Maradona hace dos semanas en una conferencia de prensa en Sinaloa. El argentino viene cumpliendo una buena campaña con Dorados de la segunda división mexicana.

Según el diario El Clarín de Argentina, Maradona sufre de artrosis, un problema que muchos ex futbolistas han padecido luego del retiro de la actividad profesional. Las rodillas le duelen y no puede permanecer mucho tiempo parado.

En septiembre de este año fue contratado para ser director técnico del club Dorados de Sinaloa luego de estar una temporada en el Al Fujairah S. C. de la Segunda División de los Emiratos Árabes.