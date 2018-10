WWE RAW: The Brothers of Destruction enviaron terrorífico mensaje a Shawn Michaels [FOTO]

En WWE Monday Night RAW se esperaba la presencia de The Brothers of Destruction para pronunciarse sobre el reto de DX de cara a lo que será Crown Jewel; no aparecieron, pero tuvieron un pequeño segmento.

La semana pasada Shawn Michaels y Triple H anunciaron el regreso de D-Generation X y plantearon una lucha en parejas a The Undertaker y Kane.

Los 'Hermanos de la Destrucción' no habían respondido, hasta hoy. Ambos aparecieron en un ambiente oscuro, usando sus vestimentas de lucha y mirando a un punto fijo con este terrible mensaje para Michales: "Haremos que tus miedos se hagan realidad".

"All of @ShawnMichaels' fears will come true."



The #Undertaker & @KaneWWE have DIABOLICAL plans for #DX at #WWECrownJewel... #Raw pic.twitter.com/I2NN5btxOT