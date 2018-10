Rival mundialista de Perú viene por la revancha

Este 2019 será un tremendo año para el deporte en el Perú, una serie de competencias tendrán a nuestro país en los ojos del mundo. Los Juegos Panamericanos de Lima, la participación de la selección peruana en la Copa América 2019 y el inicio de las eliminatorias para el mundial de Qatar, son algunos de los eventos que se suman a la agenda nacional junto con uno de los torneos más importantes de la FIFA, el Mundial sub 17.

Perú será una fiesta de fútbol entre el 5 y 27 de octubre del 2019 cuando las mejores 24 selecciones del mundo en la categoría sub 17 pisen canchas de Lima, Piura o Tacna. Hasta el momento los únicos clasificados eran Perú, Japón, Tayikistán, Islas Salomón y un conocido nuestro como es la selección de Nueva Zelanda, con quien Perú disputó el repechaje para Rusia 2018 en la categoría mayor.

Sin embargo, Nueva Zelanda no es la única selección que vendrá a nuestro país en busca de redención pues este lunes 1 de octubre se confirmó que la selección de Australia también logró su clasificación y estará presente en el Mundial Sub 17 Perú 2019.

La selección juvenil de Australia se convierte en la sexta confirmada para la cita mundialista al vencer a su similar de Indonesia por 3-1. Un posible enfrentamiento con la 'blanquirroja' tendría un tinte especial ya que se trata de la última selección a la que Perú derrotó en una competencia mundial de mayores. Perú derrotó a Australia por 2-0 con goles de André Carrillo y Paolo Guerrero.

