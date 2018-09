“La política hundió al Sport Boys”

Son 40 años de su vida que le ha dedicado al fútbol. Por ese gran cariño al deporte rey, fundó la Academia Cantolao que con el pasar del tiempo se convirtió en el principal formador de grandes futbolistas que ahora son figuras en las principales ligas del mundo.

Dante ‘Kiko’ Mandriotti es un convencido de que el deporte es la principal herramienta para combatir todos los males que aquejan a nuestra sociedad. Esa seguridad lo llevó a ingresar al campo de la política para buscar llegar al sillón del Gobierno Regional del Callao por el partido Por Ti Callao y así aportar en la mejora del puerto chalaco.

Mandriotti explicó por qué siempre se caracterizó por apoyar a los jóvenes.

“Cantolao surgió porque no había oportunidades para los chicos. No había dónde entrenar. Empezamos con 15 jóvenes y ahora somos 10 mil. El tiempo me dio la razón, si no observemos el éxito de la selección peruana, a base de jóvenes que nos llevaron al Mundial. El fútbol ha evolucionado, las técnicas y tácticas ahora son rápidas. Los grandes clubes no apuestan por los chicos por temor de perder la categoría”, señaló Mandriotti.

El camino de ‘Kiko’ en el fútbol lo llevó a ser presidente de Sport Boys. Por ello mostró su incomodidad por la actual situación del club rosado. “La política hundió al Boys porque los diferentes presidentes lo utilizaron para ello. Regalaron, malgastaron el dinero y generaron deudas enormes”, dijo Dante.

El ahora candidato político explicó cuál será el camino para ayudar a cambiar la imagen del Callao si logra ganar la elección este 7 de octubre: “Hoy el Callao está dividido. El de una cuadra pasa a la otra y se matan. El deporte puede erradicar ello. Construiremos diversos complejos deportivos. Ampliaré el estadio Miguel Grau. Remodelaré el Telmo Carbajo y construiré un estadio en Pachacútec, Ventanilla. Además de organizar campeonatos de barrios donde participen los niños y adultos que compitan dentro del campo”.

Luego agregó: “Proponemos alimentación a base de pescado en forma gratuita, galletas hechas con anchoveta. Estimular la educación para bajar el nivel de deserción escolar, crear más centros de salud, guarderías que no existen, hogares comunales. Convocar a las grandes empresas para que les den empleo a los chalacos. Así como construir un tren de Ventanilla al Callao para facilitar el transporte”. ‘Kiko’ es un hombre de fútbol que ahora busca soluciones para el bienestar del Callao.❧