Conoce a los convocados por Ricardo Gareca para enfrentar a Chile y EE.UU. [FOTOS]

La selección peruana ya tiene a los 24 jugadores que viajarán a tierras norteamericanas para disputar los partidos amistosos de fecha FIFA ante Chile y Estados Unidos el 12 y 16 de octubre, respectivamente. La nómina de Ricardo Gareca tuvo dos grandes sorpresas: la vuelta de Cristian Benavente y Yordy Reyna.

Pedro Gallese, José Carvallo, Patricio Álvarez - Luis Advíncula, Johan Madrid, Miguel Araujo, Christian Ramos, Anderson Santamaría, Luis abram, Miguel Trauco, Nilson Loyola - Renato Tapia, Pedro Aquino, Christian Cueva, Yoshimar Yotún, Horacio Calcaterra, Paolo Hurtado, Cristian Benavente - André Carrillo, Andy Polo, Edison Flores, Jefferson Farfán y Yordy Reyna: todos ellos conforman la lista de convocados de la selección peruana.

"En el Sporting Charleroi, Cristian Benavente juega por izquierda. Lo están sosteniendo en esa posición y nos gusta lo que vemos. A lo mejor tenga posibilidades en ese puesto. Nos interesa en esa posición y ya veremos cuando lo tengamos", manifestó Ricardo Gareca en la conferencia de prensa sobre el regreso del 'Chaval'.

“Tiene que aparecer una política deportiva que garantice el crecimiento del fútbol peruano. Estoy caliente, pero me duele el fútbol peruano, no es solo la selección. Solo escucho comentarios negativos y no hay compromiso de las autoridades”, añadió el 'Tigre' refiriéndose a la crisis que hay en el Torneo Descentralizado.