Sebastian Vettel reveló que no cuenta con apoyo psicológico en su lucha por el Mundial

El piloto alemán, Sebastian Vettel (Ferrari) se encuentra en un momento bastante abrumador al estar solo a diez puntos detrás del actual líder, Lewis Hamilton,(Mercedes) y por los numerosos cambios que están surgiendo en la scudería Ferrari, como el reemplazo de Kimi Raikkonen por el más joven Charles Leclerc (hecho con el que Vettel no estuvo muy de acuerdo).

Pero sin duda, la mayor carga de presión viene por las metas que el teutón se impone así mismo, como declaró para la publicación ‘Auto Bild’."Claro que siento la presión, pero me la impongo yo. Porque en mi tiempo libre apenas leo artículos sobre la Fórmula 1. Más bien sobre fútbol. No dejo que la crítica pública me afecte. En general, el lema es: nunca eres tan bueno ni tan malo como dice la gente", reveló previo a competir en el Gran Premio de Rusia.

Y es que con la presión que representa ganar una carrera de esta magnitud, los competidores deberían tener un apoyo psicológico deportivo que los ayude a lidiar con el estrés, la ansiedad y demás cuestiones. Este no es el caso de Vettel, quien a cuarenta puntos de Hamilton en la lucha Mundialista, desveló que no cuenta con apoyo psicológico y se vale por si mismo.

"No me están ayudando. Encuentro el aspecto muy interesante, pero no he conocido a la persona que creo que puede ayudarme. Ya investigué un poco, por lo que no he pasado por alto el tema. Cuando tienes estrés, necesitas un equilibrio, pero he desarrollado cosas que funcionan para mí. Y tengo suficiente autodisciplina para no confundirme", afirmó el piloto de 31 años. De ganar las seis carreras restantes, Vettel será el campeón sin importar lo que haga Lewis Hamilton.