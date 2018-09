Kylian Mbappé recibe tremendo regalo y grandes consejos de Pelé [FOTO]

Kylian Mbappé se ha ganado un lugar dentro del fútbol. En el Mundial Rusia 2018, el francés fue uno de los jugadores más destacados. Incluso, fue igualado con la exestrella del fútbol brasileño Pelé. Por ello, ‘O Rei’ hizo un gran gesto con el jugador del Paris Saint-Germain.

A través de su cuenta de Twitter, Mbappé publicó una imagen sosteniendo el tremendo regalo que le dio Pelé.

En la fotografía, el delantero de 19 años aparece feliz con una camiseta de Santos FC autografiada por el ex tricampeón mundial con el ‘Scratch’ mientras al fondo está la iluminada Torre Eiffel.

“Gracias por este magnífico regalo, rey Pelé”, indicó Mbappé en la descripción de la publicación, que tiene 13 mil retuits y más de 116 mil me gusta.

El brasileño decidió responderle al jugador del PSG, diciendo que “creo que tienes algo especial. Solo tengo dos consejos: siempre sé humilde y sigue trabajando duro. Estoy seguro de que lo harás”.

You're welcome, @KMbappe. I think you have something special. I only have two pieces of advice - always stay humble and keep working hard. I am sure you will. https://t.co/xSFzLSeWKd — Pelé (@Pele) 24 de septiembre de 2018

No satisfecho con ello, Pelé hizo otra publicación, señalando que “esta noche son los premios FIFA. Me encantaría ver a Kylian Mbappé estar en el once ideal del FIFPro por la forma en que iluminó la Copa del Mundo”.

It's the FIFA Football Awards tonight. I would love to see @KMbappe make the FIFPro XI for the way he lit up the World Cup. // Hoje é dia de FIFA Football Awards. Eu amaria ver o Kylian Mbappé ganhar o FIFPro XI pelo seu rendimento na Copa do Mundo. #TheBest https://t.co/TLXSIGRF4M — Pelé (@Pele) 24 de septiembre de 2018

Cabe recordar que el atacante del PSG tuvo una gran actuación en Rusia 2018, donde anotó cuatro goles y recibió el premio a Mejor Jugador Joven de la FIFA. Incluso, su buen rendimiento hizo que sea comparado con el astro del fútbol brasileño, quien expresó que “si él sigue igualando mis récords así, tendré que volverme a ponerme las botas”.