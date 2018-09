Boca Juniors vs River Plate EN VIVO: Superclásico en fecha 6 de la Superliga Argentina

Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE vía Fox Sports y beIN Sports: jugarán este domingo en La Bombonera de Buenos Aires por la fecha 6 de la Superliga Argentina. Este partidazo está programado para las 3:45 p. m. (hora peruana) y 5:45 p. m. (horario argentino), y podrás seguir el minuto a minuto por larepública.pe.

Boca Juniors (3° con 10 puntos) llega a este encuentro una racha de seis cotejos seguidos sin conocer la derrota, esto entre Superliga Argentina, Copa Argentina y Copa Libertadores. Precisamente, los 'Xeneizes' están motivados por haberle ganado 2-0 a Cruzeiro en la ida de los cuartos de final del torneo de clubes más importante de Sudamérica. Sin embargo, no todo fue felicidad, ya que el portero Estaban Andrada sufrió un duro golpe en la mandíbula y será baja durante dos meses.

"El arquero va a ser Rossi, no tengo dudas sobre él. Lo que me genera dudas es tener por detrás de él a dos jugadores que todavía no han debutado. Hablo con Rossi, tiene nuestra confianza, sabemos que va a atajar y creo que va a hacer las cosas bien", dijo el técnico Guillermo Barros Schelotto en la conferencia de prensa previo al Superclásico argentino.

"Cualquiera de los dos que gane o pierda el domingo no tendrá consecuencias sobre su futuro. Muchas veces a los equipos les tocó perder el clásico y luego ganaron el campeonato o la Copa Libertadores. Creo que no habrá secuelas que comprometan el futuro del que le toque perder o ganar", agregó el estratega de 45 años.

Por su parte, River Plate (10° con 7 unidades), al igual que su rival de turno, afrontó un duelo de Copa Libertadores ante Independiente, equipo con el que empató sin goles. Ahora, los dirigidos por Marcelo Gallardo están enfocados en dar el golpe en La Bombonera e irse con los tres puntos, lo que significaría igualar en puntaje con el elenco 'bostero'.

"Los Superclásicos son lindas experiencias para vivir, el equipo sabe cómo asumir estos compromisos. Ir a La Boca es un aliciente, son partidos que siempre queremos ganar y lo tomamos con tranquilidad", manifestó el popular 'Muñeco'.

DATO: El último Boca Juniors vs. River Plate se jugó el 14 de marzo por la Supercopa Argentina, donde el 'Millonario' venció por 2-0 al 'Xeneize'.

Alineaciones probables del Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO ONLINE por la Superliga Argentina

Boca Juniors: Rossi; Jara, Goltz, Izquierdoz, Olaza; Nandez, Barrios, Cardona; Pavón, Zárate, Benedetto.

River Plate: Armani, Montiel, Maidana, Pinola, Casco, Fernández, Ponzio, Palacios, Quintero, Borré, Pratto.

