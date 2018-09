Con sabor a clásico

Cómo lamentamos que este duelo solo pueda albergar a la hinchada del equipo local. Era la oportunidad para sentir la fiesta del fútbol también en las tribunas, porque es seguro que ello sí se vivirá en el campo de juego.

Las garantías de un buen espectáculo están aseguradas porque hoy en el estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima recibe (4 p.m.) a Sporting Cristal. Dos equipos con estilos de juego diferentes, pero con el objetivo claro de campeonar en el torneo Clausura.

Los blanquiazules, aunque no lo quieren demostrar, están disputando este torneo con mucha presión. Son conscientes de que es su última chance para poder ingresar al Play Off y pelear por el título nacional. Sin embargo, su idea de juego no genera muchas expectativas. Solo apuesta por el juego aéreo, sin creatividad cuando tiene el balón, lo que ha llevado que en esta temporada no obtenga ni el título de Torneo de Verano ni el Apertura.

Los íntimos físicamente llegan en óptimas condiciones, luego que su encuentro frente a Sport Boys se suspendiera por falta de garantías ante una marcha en el centro. Por ello ante la necesidad de no perder el paso y sumar su segunda victoria en el Clausura, el técnico Pablo Bengoechea ha decidido alinear un ataque que seguramente complicará a la defensa rival. La responsabilidad del gol recae en Mauricio Affonso que hasta el momento ha cumplido con las expectativas del hincha, pues ha marcado 4 goles en 8 partidos. Kevin Quevedo, luego de ser separado del plantel por problemas de indisciplina, regresará al equipo titular. Alejandro Hohberg espera continuar con las buenas actuaciones y anotando.

¿la visita es favorita?

Por su parte, Sporting Cristal futbolísticamente tiene una idea sólida y lo ha llevado a obtener dos títulos en el año y con ello el sueño del título nacional está muy cerca de hacerse realidad. Pero la clave del éxito celeste se debe al poder ofensivo que ha logrado obtener bajo la dirección técnica de Mario Salas. El chileno logró juntar a un habilidoso Gabriel Costa junto a un futbolista casi infalible en el área rival como es Emanuel Herrera, quien hasta el momento lleva 28 goles.

La clave de la dinámica del equipo ‘bajopontino’ se debe también a que el ‘Comandante’ ha apostado por los futbolistas jóvenes. Johan Madrid, de 21 años, se ha consolidado como lateral derecho, logrando su titularato. Otro que también es considerado por Salas es el volante Marcos López, de 18 años. Ambos jugarán frente a los íntimos y fueron convocados por Ricardo Gareca para los últimos amistosos de la selección.

Ambos catalogan este encuentro como una final. Razón no les falta, pero un duelo entre dos equipos históricos que tiene sabor a clásico.❧

en cifras

5

veces ha ganado Alianza Lima en las últimas 10 veces que jugaron en Matute. Empataron 3 veces y perdieron 2.

2

a cero a favor de Cristal quedó el último choque.

Pablo Bengoechea

Técnico de Alianza Lima

“Tendremos especial cuidado con la dupla de Emanuel Herrera y Gabriel Costa. Lo bueno es que Alianza se hace fuerte cada vez que juega en casa”.

Mario Salas

Técnico de Sporting Cristal

“El partido contra Alianza Lima es como una final. Ellos tienen una idea colectiva que les permite manejar de distintas formas los partidos”.