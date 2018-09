Aparecen imágenes inéditas de Diego Maradona como jugador juvenil [FOTOS]

Diego Maradona se encuentra a unos días de debutar como entrenador de Dorados de Sinaloa. A la espera de su encuentro por el Ascenso MX, se revelaron fotografías inéditas del cuando el astro del fútbol participó con la selección argentina sub 20 en la Copa del Mundo de la categoría.

A través de su cuenta de Twitter, el fotógrafo japonés Masahide Tomikoshi publicó diversas imágenes del ‘Pelusa’ en el Mundial Juvenil de Japón 1979, donde la ‘Albiceleste’ ganó su primer título en la categoría de menores.

Se tratan de fotos que nunca fueron reveladas hasta el jueves 13 y donde aparece el ‘Pibe de Oro’ dentro del campo de juego y en celebraciones tras levantar el trofeo juvenil.

The Final of FIFA World Youth Tokyo79,

Argentine 3-1 Soviet Union at Tokyo in Japan 7/9/1979

Photo by Masahide Tomikoshi / TOMIKOSHI PHOTOGRAPHY pic.twitter.com/DeouKDxmRN — tphoto (@tphoto2005) 12 de septiembre de 2018

En aquella selección también estuvo el entrenador Ramón Díaz, quien jugaba como delantero, haciendo un buen equipo con Diego Maradona, entonces mediocampista, y con Gabriel Calderón. El entrenador era César Luis Menotti, quien había ganado un año antes el mundial de fútbol para Argentina.

Los jóvenes de la ‘Albiceleste’ estaban en el grupo B, junto a Indonesia, Polonia y Yugoslavia. Quedaro en primer lugar tras ganar sus tres encuentros, donde el ‘Pibe de oro’ anotó dos goles a los asiáticos y uno a los polacos.

Diego Maradona10 (Argentine) in semifinal of FIFA World Youth Tokyo79,

Argentine 2-0 Uruguay at Tokyo in Japan 4/9/1979

Photo by Masahide Tomikoshi / TOMIKOSHI PHOTOGRAPHY pic.twitter.com/8gIh8ZxjMR — tphoto (@tphoto2005) 12 de septiembre de 2018

El poderío de Argentina continuó en cuartos de final, después de vencer por 5-0 a Algeria. En semifinales lograron derrotar a Uruguay por 2-0 y en la final vencieron a la Unión Soviética. Diego Maradona anotó en casi todos los partidos, salvo contra Yugoslavia.

Diego Maradona10 (Argentine) in semifinal of FIFA World Youth Tokyo79,

Argentine 2-0 Uruguay at Tokyo in Japan 4/9/1979

Photo by Masahide Tomikoshi / TOMIKOSHI PHOTOGRAPHY pic.twitter.com/IvN8yxeMMK — tphoto (@tphoto2005) 12 de septiembre de 2018

Junto al campeonato mundial juvenil, el ‘Pelusa’, con seis goles hechos, recibió el Balón de Oro, debido a que fue clave en la ‘Albiceleste’ para conseguir el título. El goleador del torneo fue Ramón Díaz, con ocho tantos.

Diego Maradona (Argentine) at the awards ceremony and the party of World Youth Tokyo79, after the final of Argentine 3-1 Soviet Union at Tokyo, 1979.9.7. Photo by Masahide Tomikoshi / TOMIKOSHI PHOTOGRAPHY pic.twitter.com/u9e5am9v0H — tphoto (@tphoto2005) 13 de septiembre de 2018

Sin duda, se trata de un gran gesto para Maradona, quien está próximo a dirigir su primer partido con Dorados de Sinaloa.