UFC: Campeones mundiales que perdieron su título sin pelear [FOTOS]

Nicco Montano tenía que defender el campeonato mundial de peso mosca de UFC ante Valentina Shevchenko en UFC 228. Sin embargo, un día antes del pesaje oficial, Montano fue hospitalizada por problemas en los riñones causados por el proceso de bajar de peso. Al no ser esta la primera vez que le sucede algo parecido, UFC decidió despojar a Montano del título que ahora ha sido declarado vacante.

Este tipo de casos no es nuevo, en varias ocasiones UFC ha tenido que aplicar esta medida por diferentes razones. Por lo general, se nombra a un campeón ‘interino’ para que defienda el título hasta que el campeón pueda regresar, entonces lo que se busca es una pelea de unificación. No obstante, cuando el campeón al que es arrebatada la presea no puede volver, el interino es promovido a campeón principal.

En esta nota haremos un repaso por los casos más sonados, campeones que fueron despojados del título mundial por diferentes razones.

Positivo por esteroides

UFC tiene varios años de emprender una lucha frontal contra el uso de esteroides anabólicos y las comisiones de dopaje son muy estrictas al controlar a los peleadores de MMA. Han sido cuatro los casos donde un campeón fue despojado del título por dar positivo.

Josh Barnett y Tim Sylvia perdieron el campeonato de peso pesado por este motivo, solo Sylvia volvería a ser campeón, mientras que Barnett tendría que esperar varios años para volver a UFC. Sean Sherk fue despojado del título de peso ligero y Jon Jones del campeonato semi pesado. El caso de Jon Jones es un poco más complicado.

Jon Jones

Jon ‘Bones’ Jones fue despojado en dos ocasiones del campeonato semi pesado. La primera vez fue por su participación en un confuso incidente policial. Jones estrelló su auto rentado contra otros dos vehículos, en uno de ellos viajaba una mujer embarazada. Jones decidió huir del lugar de los hechos.

Conor McGregor

El peleador irlandés es la figura principal del UFC. Experto en vender peleas con sus controversiales declaraciones, McGregor no decepciona al momento de entrar al octágono. El irlandés derrotó a José Aldo en segundos para coronarse campeón mundial de peso pluma y decidió hacer historia e ir por un título más, el de peso ligero, presea que obtuvo al derrotar a Eddie Álvarez. Ambos campeonatos le fueron despojados por inactividad, el pluma por querer enfocarse en el ligero y el ligero por inactividad. McGregor estuvo más interesado en su pelea de boxeo ante Floyd Mayweather que en defender los campeonatos de UFC.

Germaine De Randamie

‘La dama de hierro’ derrotó a Holy Holm para coronarse como la primera campeona de peso pluma de la UFC. Sin embargo, fue despojada del título tiempo después al negarse a defender el campeonato ante Cris Cyborg. De Randamie calificó a Cyborg como ‘tramposa’ por fallar varias pruebas de dopaje antes de entrar a UFC y se rehusó a darle una oportunidad titular. Al final, Cyborg peleó por el título vacante y es ahora la actual campeona mundial.

Otros casos

Randy Couture: Despojado del campeonato pesado cuando dejó la empresa por disputas contractuales.

Bas rutten: Dejó el título vacante para bajar de división.

Frank Mir: Fue despojado del título pesado tras sufrir un accidente de moto y tomarse mucho tiempo en la recuperación.

Frank Shamrock: Se fue de UFC aduciendo que no había competencia.

Georges St. Pierre: Dejó vacante el campeonato welter para tomarse un tiempo libre y el de peso mediano por sufrir de colitis ulcerosa.

BJ Penn: Dejó el título welter al irse a K1 de Japón.

Jens Pulver: Dejó el título ligero al abandonar la empresa.

Tony Ferguson: Fue despojado del campeonato interino ligero sin poder defenderlo.