UFC: confirman evento en Buenos Aires este 17 de noviembre [VIDEO]

La mayor empresa de artes marciales mixtas en el mundo, UFC, hizo oficial su llegada a tierra argentina para presentar un evento con una serie de peleas estelares que harán vibrar a todos los fanáticos de esta disciplina.

La máxima estrella que ha dado Argentina en las Artes Marciales Mixtas, Santiago Ponzinibbio será el encargado de estelarizar el primer evento en Buenos Aires este 17 de noviembre ante el experimentado Neil Magny y que tendrá la participación de dos representantes peruanos.

Hablamos de los luchadores, Enrique ‘El Fuerte’ Barzola y Claudio ‘El Niño’ Puelles. Ambos luchadores serán parte de las luchas preliminares; el primero lo hará por la categoría Peso Pluma ante el inglés, Nad Narimani.

Mientras que el segundo, ‘El Niño’ Puelles hará lo mismo frente a su par de Estados Unidos, Devin Powell, por la categoría Peso Ligero.

Cabe destacar que, Enrique ‘El Fuerte’ Barzola registra 16 victorias, 3 derrotas y 1 empate; por su parte, Claudio Puelles suma 9 triunfos y 2 derrotas.

Otras peleas estelares que tendrá este evento serán: Khalil Rountree vs Johnny Wlaker (Peso Semi Completo), Alessio Di Chirico vs Jared Cannonier (Peso Medio), Guido Cannetti vs Marlon Vera (Peso Gallo) y Cynthia Calvillo vs Poliana Botelho (Peso Paja).

En otras preliminares, se darán las de: Cezar Ferreira vs Tom Breese (Peso Medio), Michel Prazeres vs Bartosz Fabinski (Peso Welter) y Veronica Macedo vs Maryna Moroz (Peso Mosca).