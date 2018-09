Francia venció 2-1 a Holanda en partido por la Liga de Naciones de UEFA [RESUMEN Y GOLES]

Francia vs Holanda se miden en el Estadio Stade de France en París. Este partido es válido por la Liga de Naciones de Europa. Este encuentro es transmitido vía DirecTV Sports y, además, puedes seguir el minuto a minuto ONLINE a través de larepublica.pe.

Segundo tiempo

95' Final del partido: Francia 2-1 Holanda.

91' Daryl Janmaat (Holanda) centra al área y Luuk de Jong se dispone a rematar, pero Alphonse Areola sale de la línea de meta e intercepta el envío.

90' Tiempo cumplido y se añade 4 minutos al duelo.

89' Cambio en Francia: Ingresa Ousmane Dembelé por Giroud.

89' Cambio en Holanda: Sale Ryan Babel por Luuk de Jong.

85' Centro de Daryl Janmaat (Holanda) al área sin peligro. Salen jugando los 'galos'.

82' Cambio en Holanda: Sale Kenny Tete por Daryl Janmaat.

81' Cambio en Francia: sale Griezmann por Steven N'Zonzi.

80' Tarjeta amarilla en Francia: Benjamin Pavard es amonestado.

74' GOOOOOOOOL DE FRANCIA: Giroud pone el 2-1 de genial categoría. Recibe un balón desde la izquierda y en primera vence a Cillesen.

73' Holanda tiene la posesión del balón y espera el momento oportuno para atacar la portería rival.

62' Cambio en Francia: Lucas abandona el campo, ingresa Benjamin Mendy.

56' Tarjeta amarilla en Francia: Antoine Griezmann es amnoestado.

54' Daley Blind (Holanda) no logra enviar un pase al hueco y la jugada termina. El balón sale fuera. Oportunidad de marcar desde el córner para Holanda.

50' Kylian Mbappé (Francia) está en clara posición de fuera de juego, y el árbitro asistente señala la infracción.

48' Antoine Griezmann (Francia) intenta enviar un pase al hueco y conectar con Blaise Matuidi, pero tarda en hacer el envío y un defensor intercepta el balón de forma brillante.

Primer tiempo

Así fue el gol de Mbappé que abrió el marcador.

43' Giroud estaba solo, pero no supo que hacer y se la regaló al portero.

41' Mbappé se metió con peligro al área, y Cillessen le saca bien el balón en acción dividida.

39' Mbappé encara en potencia a la defensa holandesa, pero es detenido a tiempo.

37' Tremendo quite de balón de Umtiti a Wijnaldum.

35' Centro de Griezmann y cabecea Umtiti, sin consecuencias.

33' Georginio Wijnaldum encara por izquierda, pero barre bien un defensa francés.

30' Memphis Depay recibe una falta de Mbappé cerca al área.

27' Remate de Matuidi que es desviado por la zaga naranja.

25' Falta en el borde del área contra Pogba. El tiro libre no trae consecuencias.

22' Lucas Hernández remata al arco, pero con poca fuerza, desperdiciando una buena chance.

19' Buena jugada entre Mbappé y Griezmann, pero no llega a buen término.

Blaise Matuidi le pone el balón en bandeja a Kylian Mbappé, quien define a placer.

12' Primer acercamiento de Holanda, pero Wijnaldum estaba adelantado-

10' Lucas Hernández le da un buen pase a Kylian Mbappé, pero Cillessen responde.

8' Antoine Griezmann pudo rematar en el borde del área, pero la zaga holandesa le quitó el balón.

5' Antoine Griezmann intenta superar a un contrario, pero comete falta.

2' La primera para Francia. Mbappé remata tras encarar por derecha, y responde Cillessen.

Francia: Aréola, Pavard, Umtiti, Varane, Lucas; Pogba, Kanté; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud.

On prend les mêmes et on recommence ! #FRAPBS 👊

Coup d'envoi à 20h45 sur @M6 🇫🇷🇳🇱#FiersdetreBleus pic.twitter.com/WsPnXtAHOr