Liverpool vs West Ham: con Chicharito Hernández se estrenan en la Premier League | EN VIVO

Liverpool se mide frente a su similar del West Ham este domingo 12 de agosto (7:30 a.m. – hora peruana) por la primera fecha de la Premier League inglesa temporada 2018-19. El choque entre los ‘reds’ y ‘hammers’ será en el mítico Estadio de ‘Anfield’ y podrás verlo EN VIVO Y EN DIRECTO por las pantallas de DirecTV Sports o seguir las incidencias ONLINE y el minuto a minuto por LaRepublica.pe.

Duelo de artilleros entre Mohamed Salah y ‘Chicharito’ Hernández

West Ham llega al duelo frente al Liverpool con una buena cantidad de refuerzos que, junto a Javier ‘Chicharito’ Hernández, intentará sorprender a una escuadra ‘red’; discreta en este mercado europeo tras mantener su base de la campaña pasada.

‘Chicharito’ Hernández llegará a una cifra histórica en caso de jugar el partido frente al Liverpool. El ariete azteca alcanzará los 300 partidos en la máxima competencia del fútbol europeo.

West Ham sólo ha ganado un partido en sus 45 más recientes visitas; fue en 2015 cuando se impuso 3-0, pero lo que más llama la atención es que el Liverpool le ha marcado 4 goles en cada uno de los últimos tres partidos que lo han enfrentado, sin importar el campo de juego.

Por su parte, Liverpool viene de una gira por Estados Unidos en la International Champions Cup, donde no tuvo problemas para vencer a los dos equipos de Manchester (City y United). La siguiente cita de los ‘pupilos’ de Jürgen Klopp será frente a su similar del Crystal Palace.

Horarios del Liverpool vs West Ham

México - 7:30 a.m.

Costa Rica - 6:30 a.m.

Perú - 7:30 a.m.

Colombia - 7:30 a.m.

Ecuador - 7:30 a.m.

Panamá - 7:30 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 8:30 a.m.

Bolivia - 8:30 a.m.

Chile - 8:30 a.m.

Paraguay - 8:30 a.m.

Venezuela - 8:30 a.m.

Argentina - 9:30 a.m.

Uruguay - 9:30 a.m.

Canal del Liverpool vs West Ham

DirecTV Sports

Alineaciones probables del Liverpool vs West Ham

Liverpool: Alisson Becker; Nathaniel Clyne, Joe Gomez, Virgil Van Dijk, Andrew Robertson; James Milner, Georgino Wijnaldum, Kaby Keita; Sadio Mane, Mohamed Salah, Roberto Firmino

West Ham: Lukasz Fabianski; Ryan Fredericks, Issa Diop, Angelo Ogbonna, Aaron Cresswell; Declan Rice, Mark Noble, Jack Wilshere; Felipe Anderson, Chicharito Hernández, Marko Arnautovic

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online el Liverpool vs West Ham?

Si quieres seguir en Internet el Liverpool vs West Ham, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.