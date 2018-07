Rusia 2018: Gary Lineker se pronuncia tras la eliminación de Inglaterra

Gary Lineker es uno de los referentes del fútbol de Inglaterra, pues fue goleador con esta selección del Mundial México 1996, donde anotó 6 goles, además de marcar 4 tantos en Italia 1990, donde llegaron hasta las semifinales.

El ex futbolista habló acerca de le derrota que sufrió Inglaterra ante Croacia por 2-1 en las semifinales del Mundial Rusia 2018, con la cual el equipo de ‘Los Tres Leones’ le dijo adiós a la posibilidad de jugar la segunda final de Copa de Mundo en su historia, donde buscaría también su segundo título.

"Completamente devastado, pero este joven equipo lo dio absolutamente todo. Es un gran paso adelante y sólo mejorarán en el futuro. Pueden mantener la cabeza alta, hicieron que nuestro país se sintiera orgulloso", publicó Gary Lineker en su cuenta de Twitter.

Utterly choked, but this young side gave absolutely everything. It’s a huge step forward and they’ll only get better in the future. They can hold their heads high, they did our country proud. Congratulations to Croatia.