Harry Kane, desconsolado: "Duele mucho y dolerá por mucho tiempo"

Inglaterra no pudo imponerse en el trámite y terminó cayendo 2-1 ante la sorpresa del Mundial Rusia 2018, Croacia. La derrota afectó, como era de esperarse, a los jugadores ingleses pero sobre todo a Harry Kane, quien se mostró decepcionado.

"Es difícil. Estamos destruidos. Trabajamos mucho. Los fanáticos fueron increíbles, pero fue un juego muy difícil, un partido 50-50. Aunque si miramos lo que pasó creo que lo podríamos haber hecho mejor. Duele y mucho. Esta derrota nos va a doler por mucho tiempo, pero ha sido una experiencia fantástica, más allá del resultado", dijo el atacante post partido.

It hurts a lot. It will hurt for a while. We can be proud and we'll be back. Thanks for all your support. #ThreeLions #ENG #WorldCup pic.twitter.com/mJKOWtAOlK