Buffon avala posible llegada de Cristiano Ronaldo a la Juventus

Gianluigi Buffon fue presentado oficialmente como nuevo portero del PSG y, como era de esperarse, se pronunció sobre la posible llegada de Cristiano Ronaldo a su ex equipo, la Juventus de Turín. El golero avala la operación.

"No me sorprendería ver a Ronaldo en Juventus, me haría feliz porque es lo que necesita el mundo del Juventus, encontrar nuevos ídolos y exaltarles", comenzó diciendo Buffon en una entrevista para la cadena 'Sky Sport'.

El meta de 40 años explicó, además, que no le molestaría el hecho de no poder coincidir con Ronaldo en la 'Vechia Signora', en caso la operación termine por concretarse.

"Verle ahí justo ahora que me fui no me molestaría en absoluto, lo único que me molestó de Cristiano fueron los goles que me metió en la final de Cardiff y en la eliminatoria del curso pasado. Su llegada sería la mejor publicidad para el fútbol italiano y demuestra que la familia Agnelli siempre avanza con los tiempos, hasta que ellos estén en el club los tifosi pueden seguir soñando", señaló.

Por otro lado, Buffon espera verse las caras con la Juventus en una hipotética final de Champions League. "La vida es rara y sabe sorprenderte, pero soy buena gente y espero que me ahorre un partido así (ríe). Me dolería mucho tanto si ganara como si perdiera. En otras fases de la competición podría aceptarlo, pero una final me costaría", apuntó.