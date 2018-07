El Perú no se detiene

Desde hace dos semanas el Mundial acabó para la selección peruana, pero eso no significa que no se tenga que pensar en el futuro. Mientras la Federación Peruana de Fútbol ya le dio una oferta de renovación a Ricardo Gareca para que siga como técnico hasta Qatar 2022, también se han ido concretando amistosos para que la ‘Blanquirroja’ se siga consolidando.

Los primeros retos serán los partidos ante Holanda, en Ámsterdam, el próximo 6 de setiembre, mientras que tres días después (fecha por confirmar) enfrentaremos a Alemania en Sinsheim. Dos amistosos de nivel, aunque la ‘Naranja Mecánica’ no logró clasificar a Rusia 2018 y los germanos se fueron en primera ronda.

La lista de convocados del extranjero debe ser mandada, por lo menos, dos semanas antes, por lo que se espera con un poco de suspenso la respuesta del ‘Tigre’ Gareca, que la daría a fin de mes. Mientras que en la prensa de Colombia y Argentina lo ponen como candidato para asumir en dichas selecciones, en tanto se resuelve la situación de Jorge Sampaoli y José Pékerman.

Gareca se encuentra en Buenos Aires, pasando unos días con su familia y meditando sobre su futuro. En un par de semanas el mercado se puede mover y también se escuchó en Rusia que algún club europeo ha preguntado por el ‘Tigre’. “Soy un técnico libre”, dijo en una conferencia de prensa antes de viajar rumbo a su país.

El DT no tomará su decisión basándose en el tema económico sino también en un reto que lo seduzca y donde se sienta cómodo, además de su comando técnico. Hay algunos temas por resolver como la renovación de Juan Carlos Oblitas, director deportivo, y también de los cambios que pidió. Por ejemplo, la FPF ha anunciado que a fin de año estará entregando un complejo deportivo en Chaclacayo, de 11 hectáreas, donde estarán todas las selecciones nacionales. Contará con seis canchas de fútbol, camarines y habitaciones para todas las categorías (incluyendo fútbol femenino).

Sin embargo, en su último contacto con la prensa, Gareca también pidió algunos cambios en la estructura del fútbol peruano. Como lo ha dicho la misma FPF, no tienen un plan B, no se está negociando con nadie ni se ha pensado en otros técnicos hasta no tener una respuesta definitiva.

“Si son cuatro años más, venga las cosas bien o vengan las cosas mal, me quedo los cuatro años. Incluso, si en el medio aparece otra oferta. Estamos acostumbrados a respetar los contratos. Porque si los resultados no nos acompañaran creo que podríamos dejar igual un trabajo y un aprendizaje”, dijo Gareca.

También se ha cerrado un amistoso ante Chile para octubre próximo, que se disputará en el Estadio Nacional. Otro rival de nivel para probar la jerarquía del equipo peruano que tiene como próximos retos la Copa América 2019, que se disputará en Brasil, y las eliminatorias, donde buscará clasificar al Mundial nuevamente. La selección no se puede detener.