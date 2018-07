Mbappé se convertiría en la nueva joya del Real Madrid, según periodista francés

Kylian Mbappé no deja de ser noticia. Después de su brillante actuación en la victoria de Francia 4 a 3 frente a Argentina, en los octavos de final de Rusia 2018, el jugador de 19 años vuelve a ocupar portadas en los principales medios deportivos.

Y no es para menos, si se trata de la que sería su transferencia de su pase al Real Madrid, operación que fue publicada por el periodista francés Baptiste Ripart, quien asegura que Paris Saint Germain recibiría 272 millones de euros por el fichaje de la joya de la selección francesa, que el acuerdo entre ambos clubes ya se estableció, y que el pago se realizaría en cuatro plazos.

En otras ocasiones, Ripart adelantó la última renovación de Antoine Griezmann y la llegada de Thomas Lemar al Atlético de Madrid.

Esta información sale a la luz después del fuerte rumor de la salida de Cristiano Ronaldo hacia el club italiano Juventus.

English 🇬🇧: Real Madrid has agreed a 272M € deal for Mbappé. They will pay the transfer in 4 payments.