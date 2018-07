Rusia 2018: Neymar, el protegido

Samara. Agencia.

Un entrenador debe cumplir el rol de padre, cuidar a sus jugadores como a un hijo, estar dispuesto a poner el pecho cuando sus jugadores son maltratados por los rivales. Tite lo entiende así y en la conferencia de prensa, postpartido contra México, salió a la defensa de Neymar.

‘Ney’ fue maltratado por los mexicanos, jugadores e hinchas. Lo acusan de “payaso” y de “llorón” por simular faltas. Incluso los fanáticos aztecas crearon memes donde el jugador de PSG es el protagonista.

Pero Neymar es el niño mimado de Brasil, Tite fue el primero en protegerlo y después sus compañeros. “Neymar no ha hecho nada, lo han pisado a él. Él solo tiene que jugar al fútbol, los árbitros que cobren las faltas y los entrenadores que hablen. Pero que él juegue”, dijo Tite.

El 10 del ‘Scratch’ no quiso quedarse callado y respondió irónicamente a los aztecas. “Ellos hablaron demasiado antes del partido y ya están en casa. Que sufra tantas faltas es complicado, pero no me corresponde a mí sancionarlo. Yo sufro dolor”, indicó Ney, quien tuvo una dedicatoria especial de su gol, poniéndose el dedo en la boca en señal de silencio.

Por otro lado, para alegría de los brasileños, Marcelo se recuperó del espasmo en la columna y volvió a entrenar a la par de sus compañeros. Otro que también entrenó con normalidad fue Douglas Costa, el volante ya superó sus problemas musculares. Tite tiene a 22 jugadores a su disposición para enfrentar a Bélgica, por los cuartos de final del Mundial.

El dato

Brasil jugó 16 veces los cuartos de final en los Mundiales. Buscan su sexto título en Rusia 2018.