Ricardo Gareca no seguiría al frente de Perú, según periodista argentino | VIDEO

¿Se llevan al ‘Tigre’? El periodista de la cadena FOX Sports, Emiliano Pinsón, aseguró que sabe “de buena fuente” que Ricardo Gareca habría sido aconsejado para dilatar su renovación con la selección peruana ante la posibilidad de que le ofrezcan la conducción técnica del representativo de Argentina.

“Yo lo único que les puedo decir es que le aconsejaron a Ricardo Gareca que no firme en lo inmediato con Perú, que pida un tiempo con la selección peruana, donde le dijeron que ya que firme la continuidad. Le aconsejaron a Gareca entonces que espere, que va dilatar la continuidad con Perú”, aseguró el periodista.

“¿Por qué? Porque entienden que (Diego) Simeone y (Marcelo) Gallardo le van a decir que no es el momento, o que tiene contrato. Esa es la información que me dieron, que le dijeron al ‘Tigre’ que le diga a la Federación Peruana (de Fútbol) que le dé tiempo. Yo no sé si después va a ser el técnico de la selección, pero es la información que tengo”, añadió Pinsón.

"LE ACONSEJARON A GARECA QUE NO FIRMARA AHORA CON PERÚ, PORQUE SIMEONE Y GALLARDO LE DIRÁN QUE NO A #ARG"#FOXenRusia - La información la brindó @pinson1972. ¿Te gustaría el "Tigre" en la Selección Argentina? pic.twitter.com/HCY0SEsaQH — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 2 de julio de 2018

Esta información fue celebrada por sus colegas, quienes ven con buenos ojos la posible llegada de Gareca a la selección argentina, que pasa por una crisis deportiva e institucional luego de quedar eliminada del Mundial Rusia 2018 en los octavos de final tras caer ante Francia.