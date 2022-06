¿Quién es Diego Olórtegui, el peruano que dibuja cómics para Marvel y DC?

Para un ilustrador de cómics, trabajar en Marvel o DC es una de las metas que desea alcanzar. A pesar de las exigencias que piden ambas compañías para ser parte de su equipo de artistas, el peruano Diego Olórtegui pudo realizar este sueño.

Olórtegui ha plasmado su arte en ambas editoriales y es el dibujante encargado de grandes personajes, como Capitana Marvel, She-Hulk, X-23, Aquaman, entre otros. A continuación, sabrás más acerca de él, como llegó a Marvel y cuáles son los títulos que dibujó.

¿Quién es Diego Olórtegui?

Olórtegui, de 37 años, se interesó por la ilustración desde pequeño, gracias a los animes emitidos en la televisión nacional en la década de los noventa, como “Saint Seiya” y “Dragon Ball”. A pesar de su paso por Marvel y DC Comics, Diego cuenta que aprendió a dibujar por sí mismo: “Mi hermano me enseñó a dibujar desde los 2 años más o menos, me hacía copiar a Condorito. Después de eso comencé a desarrollarlo por mi cuenta”, expresó en 2018 en una entrevista realizada a un medio local.

Aunque empezó su carrera realizando animación 3D y luego storyboards para publicidad, esto no le agradaba demasiado; hasta que su hermana le aconsejó que se dedique a ilustrar cómics, lo que hizo que Marvel lo convocara a través de un correo electrónico.

Diego Olórtegui en Marvel y DC Comics

Después de dibujar personajes de Marvel y DC, como Spider-Man o Superman, y publicarlos en redes sociales el 4 de abril de 2016, Diego recibió un email de Marvel, empresa que lo convocó para realizar pruebas con la finalidad de saber si podían contar con sus servicios.

“En el correo decían que les gustaba mucho el trabajo que habían visto en las redes, que era dinámico, expresivo y que les gustaría que comience a hacer pruebas para saber si podía dibujar para ellos”, expresó el artista peruano.

Desde aquel día, Olórtegui no ha parado de dibujar para la editorial norteamericana. Su primer trabajo fue en una historia de la Patrulla X. Luego, “Secret empire: brave new world”, y una cubierta alternativa del cómic de “Star wars”, Darth Maul. En noviembre de 2021, hasta abril del 2022, se encargó de las viñetas de “Aquaman: the becoming” (Volumen 1) fue una serie limitada, publicada por DC Comics. Funcionó de 2021 a 2022 .

Algunas de las portadas dibujadas por Diego Olórtegui, para Marvel y DC. Foto: composición/La República

La capitana Marvel en Machupicchu

Olórtegui comenta que en una de las viñetas del cómic de Capitana Marvel pudo dibujar a la superheroína en Machu Picchu. “Siempre que puedo y el guion lo permite, me gusta poner algo del Perú dentro de mis cómics. No siempre se puede, pero este caso era perfecto, porque el guion indicaba solamente que ella se tenía que observar a sí misma en diferentes realidades. No decía nada más. En esos casos, se le da bastante libertad al artista. Entonces, en un doble página la puse en Machu Picchu. Me acordé de un cómic de Superman en donde se lo ve a este en las ruinas”, indicó el dibujante.

La Capitana Marvel en Machu Picchu, en la parte inferior izquierda. Foto: Marvel Comics

Lista de títulos de Marvel que ha ilustrado Diego Olórtegui

“Imperio secreto: un mundo feliz” #1 - Marvel Comics (2017)

“Cuenta atrás a infinito” #1 - Marvel Comics (2018)

“Jennifer Walters: She- Hulk” #3 - Marvel Comics (2018)

“Ms. Marvel” #7 y 8 - Marvel Comics (2018)

“X-23″ #2 - Marvel Comics (2019)

“What if?: todo gran poder” #1 - Marvel Comics (2019)

“Leyendas de la patrulla X” #3 - Marvel Comics (2021)

“Aquaman: the becoming” - DC Comics (2021)

Otras ilustraciones de Diego Olórtegui

Diego Olórtegui no solo ha dibujado a grandes figuras de Marvel o DC, sino que también, a otros personajes del cine como Harry Potter, Jack Sparrow, Luke Skywalker, entre otros. Sus diseños están publicados en su cuenta oficial de Instagram.