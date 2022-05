Pedro Castillo: ¿qué revelan los presuntos audios de Bruno Pacheco con Zamir Villaverde sobre el presidente?

A través de unos audios difundidos se pudo conocer que el exsecretario Bruno Pacheco y el empresario Zamir Villaverde habrían estado interesados en manejar el tema de contrataciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

En los registros sonoros que recopiló y difundió Willax hasta el momento se dejó entrever que Pacheco y Villaverde habrían utilizado su amistad con el mandatario para “devolver favores” a empresas que pagaron sobornos al beneficiarlas con convenios en las carteras mencionadas.

¿Qué revela los audios de Bruno Pacheco con Zamir Villaverde?

“Bruno, dime, ¿y por qué no te vas a un ministerio donde haya gestión? Por ejemplo, Vivienda o Agricultura”, se oyó decir inicialmente al empresario.

A lo que el exfuncionario respondió: “Si ustedes me dicen, yo me voy, pero me tienen que decir qué voy a ganar ahí. Porque si voy por las huev***”, señaló Pacheco.

Inmediatamente, Zamir Villaverde reveló su complicidad: “Yo creo que, según lo que me he enterado, les quieren hacer el complot y todo el tema. Sí, pero en tres meses es suficiente para irte con plata”. “Escúchame, yo en Transportes (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) tengo todo organizado. ¿Y si tú te vas como vice (ministro) de Transportes?”, agregó.

“¿Vice? ¿Tan poco?”, respondió Bruno Pacheco.

Fue en esta parte de la conversación donde Pacheco mostró sus intenciones para utilizar su cercanía a Pedro Castillo a fin de proceder de manera cuestionable.

Bruno Pacheco es el exsecretario presidencial. Foto: La República

“Pero ¿qué vas a negociar, hermano? (...). Para mí, en Vivienda se manejan millones. Yo te armo todo el cuadro, te armo todo. Ahí también manejas Sedapal. O sea, después de Transportes, es (el Ministerio de Vivienda)”, acotó Villaverde.

Estos audios serían prueba fehaciente de los nexos entre el entorno del presidente con proveedores del Estado, al mostrar que el empresario no solo tenía mapeado cómo proceder, sino que también señaló indirectamente que los manejos no son transparentes por parte de otros funcionarios.

Seguidamente en las llamadas difundidas se escucha:

“Oe, me has dejado sorprendido con este pata de Juan Silva”, se oyó decir a Pacheco. Villaverde respondió: “Juan Silva, pero a este pata le han pescado con (....). Ese h**** no es el que le dio el maletín de millón de dólares o soles. Asu, qué abuso”.

Pacheco: “Con el maletín, pe’ (...). Pedro sabe del millón de soles , se hace el huev***”.

Villaverde: “Él ha puesto todo, pero sabiendo que iba a ir a Transportes. Ya ahí va a negociar otras cosas”.

Pacheco: “Ese es negociante de tierras”

Dejando por sentado un escandaloso caso de corrupción, donde el jefe de Estado estaría coludido.

Villaverde: “¿La preguntan es si Juan Silva nos dejará trabajar?”.

“Tú has sido bien claro, cada uno maneja su caso”, precisó Pacheco. Villaverde añadió: “Si yo converso con Juan Silva y le digo que tengo todo articulado, permíteme que yo haga todo el tema”.

Zamir Villaverde se encuentra en el ojo de la tormenta una vez más. Foto: Andina

Ante esto, el empresario hizo un pedido: “Lo único que te pido es que peleemos por el Viceministerio de Transportes. Y todo lo que yo saque, te voy a dar la lista de adquisiciones. Te voy a enseñar y te voy a dar un número. Así de simple, nada más”.

Tras conocerse el caso, el hombre de negocios intentó evitar las consecuencias y, en un afán por limpiar su imagen, a través de su abogado Julio Rodríguez, difundió audios con Bruno Pacheco. No obstante, no entregó las pruebas que develarían su participación en la contratación de empresas chinas con Provías Descentralizado.

“Yo, ahorita, al final, a lo frío, me quedaría en la Secretaría General (de la Presidencia de la República)”, finalizó el implicado.

¿Qué dijeron los involucrados?

Las autoridades encargadas del caso encuentran motivos suficientes para investigar a los implicados; no obstante. se pudo conocer que las personas mencionadas en las lista se manifestaron de manera escrita y negaron estar involucrados.