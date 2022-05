¿Cuál es el motivo por el que Carlos Álvarez se retirará de los escenarios?

Carlos Álvarez está cerca de cumplir 40 años de vida artística. Sin embargo, hace poco, anunció su retiro de los escenarios. El humorista, conocido por interpretar a personajes como ‘el padre Maritín’, ‘Chamo del Solar’, ‘Natalia Malamala’, entre otros, tomó dicha decisión que ha sorprendido a sus seguidores.

Sus divertidas parodias en la que caracterizaba a políticos y figuras de la farándula peruana dejarán de verse muy pronto. En esa línea, acá te contamos el motivo por el cual se alejará de su carrera humorística.

¿Por qué se retira Carlos Álvarez de los escenarios?

Carlos Álvarez tuvo grandes momentos dentro de su recorrido como actor cómico. Uno de sus mejores pasos fue cuando estuvo en la televisión y formaba parte del recordado programa “El especial del humor”.

En una entrevista con el diario La República, el intérprete de ‘General Desaire’ reveló que es momento de dar un paso al costado para enfocarse en otros proyectos.

“ Llega un momento en el que es preferible retirarse a que te retiren; yo no siento que me están retirando, no siento que estoy desfasado, pero siento que ya son 40 años y quiero dirigir mi vida, mis energías y las de mi equipo de trabajo en otras cosas ”, mencionó Carlos Álvarez.

“Claro que siento mucha pena y es muy difícil tomar una decisión así, pero hay que comprender que hay ciclos. No es que piense que ya cumplí mi ciclo, sino que hay ciclos que uno debe cumplir en su propia vida: piensas que ya es tiempo de hacer cosas nuevas, tomar cosas que quedaron en el camino”, agregó el humorista.

Asimismo, el actor cómico resaltó lo cerca que está de llegar a las cuatro décadas de vida artística.

“Ya son 39 años de carrera, me falta un añito para cumplir 40 años, serán cuatro décadas en este negocio, en este trabajo que yo amo tanto. Estoy muy agradecido con mis errores, mis aciertos, mis virtudes, mis defectos, con los altibajos, que siempre pasan toda la vida”, expresó Carlos Álvarez.