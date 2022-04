¿Qué estudiaron las integrantes del clan Kardashian-Jenner?: conoce su historia de éxito

Las famosas hermanas Kardashian-Jenner han logrado triunfar en la industria de los cosméticos, el modelaje y el entretenimiento. Conoce qué estudiaron para lograrlo.

El clan Kardashian-Jenner tienen su propio reality show en donde muestra su día a día. Foto: Keeping Up with the Kardashians