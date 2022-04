Netflix: ¿cúanto más me cobrará desde este sábado por compartir mi contraseña con otras personas?

Hace unas semanas, Netflix informó que comenzará a cobrar una suma extra respecto a su tarifa a aquellos usuarios que compartan sus cuentas a personas que no viven en el mismo domicilio. Esta nueva mecánica por parte de la plataforma de streaming entrará en vigencia a partir del sábado 16 de abril, y la mayoría de usuarios ya ha mostrado preocupación por conocer la suma adicional que cobrará la empresa de entretenimiento.

La compañía estadounidense pondrá a prueba su nueva estrategia con los usuarios de Chile, Costa Rica y Perú. La misma estará disponible en los planes estándar y premium del servicio. Los clientes adicionales tendrán sus propias credenciales, recomendaciones personalizadas y su propio perfil dentro de Netflix.

¿Cuánto más me cobrará desde este sábado por compartir mi contraseña con otras personas?

En el Perú, el monto que cobrará Netflix por compartir una contraseña será de S/ 7,90 . Asimismo, por el pago de este monto se tendrá una cuenta y contraseña propia para el usuario adicional, acceso ilimitado al contenido de la plataforma como si de cualquier otro suscriptor se tratase, la posibilidad de ver Netflix en cualquier dispositivo (dependiendo del paquete contratado) y la creación de su propio perfil, limitado a uno por miembro extra.

Cabe mencionar que Netflix aseguró que el cobro adicional no se realizará automáticamente. La empresa ha informado que si un usuario que no reside en el mismo domicilio, es decir, no tiene la misma dirección IP que el dueño de la cuenta, pero quiere ingresar a ella, se le notificará que escriba un código de verificación para que acceda a la plataforma. Los dígitos que se le solicitará serán enviados una vez que el nuevo usuario pague la suma adicional.