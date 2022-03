¿Por qué se canceló el programa “Karina y Timoteo” en los años 90?

“Karina y Timoteo” fue uno de los programas infantiles más vistos de la televisión peruana durante la década de los 90. Sin embargo, la dupla exitosa dupla se desintegró cuando atravesaba uno de sus mejores momentos en señal abierta. En ese entonces, los niños miraban cómo Karina Rivera se despedía de ellos en una nave espacial sin decir cuándo sería su regreso. Ahora, la exconductora rompe su silencio y aclara algunos puntos sobre su salida y remplazo.

Luego de que el 14 de agosto de 1999 se anunciara el “largo viaje” de Karina Rivera en el programa, su puesto fue asumido María Pía Copello. En una entrevista para el programa online “Por mi madre”, la exmodelo señaló que su salida del programa se produjo por su primer embarazo y las constantes amenazas de aborto que sufría. “Desde producción, me pidieron que escoja un remplazo temporal”, precisó.

“Busqué a alguien que me pueda ayudar con el programa y les dije [a la producción] las hermanas Copello. Yo, en ese momento, dije Anna Carina (hermana de María Pía) porque cantaba, la conocía e iba al programa. Aparte porque se llamaba Carina y no iba a haber mucha variación por el nombre”, explicó a Dafonseka y Toby, conductores del canal en YouTube.

Después de dar a luz a su primera hija con Orlando Fundichely, la presentadora de televisión esperaba con ansias regresar al programa infantil. En cambio, desde la producción no lo tomaron de tal forma y se le despidió intempestivamente.

“El programa se seguía llamando Karina y Timoteo, estando María Pía ahí. Yo di a luz y dije ‘ay por fin regreso con Timoteo’. No me acuerdo si di a luz un viernes, pero el sábado ya el programa se llamaba María Pía y Timoteo (...) Ahora yo me río, pero en ese momento lloré mares. Para mí fue muy duro“, reveló.

¿Cuál es la relación entre María Pía Copello y Karina Rivera?

En la misma entrevista, Karina Rivera otorgó detalles de su relación de ahora y de ese entonces con María Pía Copello. “No tengo nada en contra de ella. La gente se hace bolas, ella y yo no nos conocemos. Nos hemos cruzado en los estudios, pero no nos hemos peleado”, detalló.

Asimismo, Karina sostuvo que la culpa (de su despido) no era responsabilidad de María Pía. “Creo que desde la producción no supieron llevar muy bien el tema. Ella [María Pía] no tuvo nada que ver”, finalizó.