¿Cómo anotarse a Manos Arriba Chef? Todo sobre el reality argentino de Paramount Plus

Manos Arriba Chef, show de Paramount Plus, no deja de sumar fans en el público de Argentina. Foto: composición/Paramount Plus

¿Has visto Manos Arriba Chef y tienes ganas de participar? Revisa cómo inscribirte y participar en el popular reality de cocina con los jurados de MasterChef Celebrity.

