Villarreal vs. Manchester United jugarán este miércoles 26 de mayo la final de la UEFA Europa League en el Arena Gdansk de Polonia. El duelo se transmitirá EN DIRECTO para toda España a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. Además, podrás seguir minuto a minuto todos los incidentes a través de La República Deportes.

El encuentro para definir al campeón de la segunda competición más importante de clubes en Europa promete ser sumamente atractivo para los espectadores ya que ambos equipos tienen la ilusión de ganar el trofeo. Esta sería la segunda copa para los diablos rojos, después de que la obtuvieran en la temporada 2016/2017; y la primera para el Submarino Amarillo.

A continuación, te contamos los horarios en los que puedes disfrutar del partido según el lugar donde te ubiques. Además, conoce las posibles alineaciones y cómo llegan ambos planteles al cotejo.

Cuándo y a qué hora ver Villarreal vs. Manchester United

La final de la UEFA Europa League 2020/21 entre Villarreal vs. Manchester United ONLINE EN DIRECTO se llevará a cabo este miércoles 26 de mayo en el Arena Gdansk, ubicado en Polonia. El partido se disputará a partir de las 2.00 p. m. (hora de Perú) y 9.00 p. m. (hora de España).

Horarios

España: 9.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

En qué canales se puede ver Villarreal vs. Manchester United

Los canales encargados de transmitir la final de la UEFA Europa League 2020/21 entre Villarreal vs. Manchester United ONLINE EN DIRECTO serán Movistar+ y Movistar Liga de Campeones para toda España. Además, podrás seguir la cobertura minuto a minuto de este apasionante cotejo ONLINE GRATIS vía La República Deportes.

Revisa la lista de canales que puedes sintonizar para ver el encuentro según el país donde te ubiques:

Canales

Argentina: ESPN2 Sur, FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur

Bolivia: Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Chile: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur, ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN2 Colombia, FOX Play Sur, ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Ecuador: FOX Play Sur, ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur

España: Movistar+ y Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos: CBS Sports, TUDN USA y Paramount+

México: FOX Sports y FOX Sports 2, además de ESPN

Paraguay: Fox Sports Cono Sur, ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN2 Sur, FOX Play Sur, ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Uruguay: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur, ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, ESPN Play Sur, Fox Sports App.

Posibles formaciones del Villarreal vs. Manchester United

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Bailly, Lindelöf, Shaw, Pogba, Fred, Van de Beek, Bruno Fernandes, Rashford, Cavani.

DT: Olé Gunnar Solskjær.

Villarreal: Rulli, Mario, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Coquelin, Parejo, Trigueros, Gerard Moreno, Bacca, Pino.

DT: Unai Emery.

Cómo llegan a la final Villarreal vs. Manchester United

Villarreal vs. Manchester United ONLINE EN DIRECTO se enfrentan este miércoles por la final de la UEFA Europa League en el estadio Arena Gdansk. El Submarino Amarillo busca hacer historia en la competición, ya que nunca ha ganado el torneo. El favorito para este encuentro, según indicó el técnico Emery en rueda de prensa, es el cuadro inglés.

El estratega del Villarreal tiene dos importantes bajas que deberá suplir de la mejor manera posible. La primera es la del argentino Juan Foyth, que se lesionó en el partido de ida ante el Arsenal. La segunda, la del nigeriano Samu Chukwueze, que sufrió un golpe en la vuelta de la semifinal.

Aunque lleguen al cotejo de este miércoles, no iniciarán acciones, por lo que Mario Gaspar sería el lateral diestro del equipo y Yeremi Pino, el que ocupe el extremo derecho del ataque del español.

Por su parte, Manchester United no podrá contar con el defensor y capitán Harry Maguire, ya que sufrió una torcedura de tobillo el pasado 9 de mayo. Desde entonces, no ha podido entrenar con normalidad y su presencia ante el Submarino Amarillo no está confirmada.