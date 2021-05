¿Qué partidos de fútbol hay hoy domingo 16 de mayo? Sigue minuto a minuto los resultados de los partidos televisados más importantes que se juegan hoy. Conoce los horarios, cómo y dónde ver la transmisión en vivo desde Latinoamérica (Argentina, Colombia, México, Chile, Perú) España y Estados Unidos.

Dentro de los partidos de hoy televisados tenemos Boca Juniors vs. River Plate, Barcelona vs. Celta de Vigo, West Bromwich Albion vs. Liverpool, Sporting Cristal vs. Sport Huancayo. Revisa el calendario completo de fútbol para hoy a continuación.

Partidos, horarios y canales para hoy domingo 16 de mayo

Premier League

Hora Partidos TV 6.00 Crystal Palace vs. Aston Villa ESPN Play 8.05 Tottenham Hotspur vs. Wolverhampton Wanderers ESPN 2 10.30 West Bromwich Albion vs. Liverpool ESPN Play 13.00 Everton vs Sheffield United DAZN

Liga Española

Hora Partidos TV 11.30 Cádiz vs. Elche ESPN Play 11.30 Getafe vs. Levante ESPN Play 11.30 Valencia vs. Eibar DirecTV Sports 11.30 Real Betis vs. Huesca ESPN Play 11.30 Villarreal vs. Sevilla ESPN 3 11.30 Barcelona vs. Celta de Vigo ESPN 2 11.30 Atlético Madrid vs. Osasuna DirecTV Sports 11.30 Athletic Club vs. Real Madrid DirecTV Sports 11.30 Deportivo Alavés vs. Granada DirecTV Sports 11.30 Real Sociedad vs. Real Valladolid DirecTV Sports

Serie A

Hora Partidos TV 5.30 Fiorentina vs. Napoli ESPN 8.00 Benevento vs. Crotone ESPN Play 8.00 Udinese vs. Sampdoria ESPN Play 11.00 Parma vs. Sassuolo ESPN Play 13.45 Milan vs. Cagliari ESPN Play

Ligue 1

Hora Partidos TV 14.00 PSG vs. Reims ESPN Extra 14.00 Dijon vs. Nantes Bet365 14.00 Lorient vs. Metz Bet365 14.00 Bordeaux vs. Lens ESPN Play 14.00 Monaco vs. Rennes ESPN Play 14.00 Nice vs. Strasbourg Bet365 14.00 Montpellier vs. Brest Bet365 14.00 Lille vs. Saint-Étienne DirecTV 14.00 Nîmes vs. Olympique Lyonnais DirecTV 14.00 Olympique Marseille vs. Angers SCO Bet365

Bundesliga

Hora Partidos TV 11.00 Mainz 05 vs. Borussia Dortmund Claro Sports 13.30 RB Leipzig vs. Wolfsburg Onefootball

Liga MX 2020

Hora Partidos TV 19.00 Monterrey vs. Santos Laguna Claro Sports 21.00 América vs. Pachuca fuboTV

Liga 1 Betsson

Hora Partidos TV 11.00 Carlos Mannucci vs. Melgar GolPerú 15.30 Sporting Cristal vs. Sport Huancayo GolPerú

Primera División de Paraguay

Hora Partidos TV 16.45 River Plate vs. Cerro Porteño Tigo Sports 19.00 Guaraní vs. Libertad Tigo Sports

Primera División de Uruguay

Hora Partidos TV 13.00 Rentistas vs. Fénix VTV+ 15.15 Deportivo Maldonado vs. Liverpool VTV+ 17.30 Cerrito vs. River Plate VTV+

Liga de Fútbol de Bolivia

Hora Partidos TV 14.00 Always Ready vs. Atlético Palmaflor Bet365 16.15 Guabirá vs. Oriente Petrolero Bet365 18.30 Bolívar vs. Santa Cruz Bet365

Primera A de Ecuador

Hora Partidos TV 14.00 Manta vs. Macará GolTV Play 16.30 LDU Quito vs. Aucas GolTV 19.00 9 de Octubre vs. Barcelona GolTV

Superliga Argentina