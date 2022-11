Un nuevo feriado nacional 2022 llega este mes de noviembre para la población de Argentina. Muchas personas se preguntan si se trata de este lunes 7 de noviembre, debido a que algunos municipios han anunciado que no atenderán al público. A continuación, te explicamos todos los detalles.

Recordemos que la lista de feriados nacionales está establecida por la Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de semanas largos Nº 27.399. En ese sentido, ya se conoce también el calendario 2023 con los días de descanso que traerá el próximo año.

¿El lunes 7 de noviembre es feriado?

El lunes 7 de noviembre no es feriado nacional en Argentina, al no estar contemplado en el calendario oficial publicado por el Gobierno. No obstante, algunos municipios del país no brindarán atención ese día.

Calendario de feriados en octubre, noviembre y diciembre de 2022 en Argentina. Foto: Gobierno de Argentina

¿Qué se celebra el 7 de noviembre?

Este lunes 7 de noviembre no habrá atención en ciertos municipios debido al Día del Trabajador Municipal, que se conmemora el día siguiente.

Esta efeméride recuerda que un 8 de noviembre de 1959 se constituyó la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina (COEMA), organización sindical que comprende a todas las Federaciones de Trabajadores Municipales de las Provincias Argentinas.

El Día del Trabajador Municipal se celebra cada 8 de noviembre. Foto: Entre líneas

¿Qué ciudades suspenden atención el 7 de noviembre?

Estas son las ciudades de Argentina donde no habrá atención este lunes 7 de noviembre por conmemorarse el Día del Empleado Municipal:

La Plata (provincia de Buenos Aires)

Berisso (provincia de Buenos Aires)

Bolívar (provincia de Buenos Aires)

Hipólito Yrigoyen (provincia de Buenos Aires)

Berazategui (provincia de Buenos Aires)

Trenque Lauquen (provincia de Buenos Aires)

Sunchales (provincia de Santa Fe)

Gualeguaychú (provincia de Entre Ríos)

Alem (provincia de Misiones)

Malargüe (provincia de Mendoza)

Comodoro Rivadavia (provincia de Chubut)

Viedma (provincia de Río Negro)

Río Grande (provincia de Tierra del Fuego).

¿Qué ciudades suspenden atención el 8 de noviembre?

Por su parte, estas son las ciudades donde no habrá atención el martes 8 de noviembre:

Rivadavia (provincia de Buenos Aires)

Puerto Iguazú (provincia de Misiones)

San Francisco (provincia de Córdoba)

Marcos Juárez (provincia de Córdoba)

Cipolletti (provincia de Río Negro)

Rawson (provincia de Chubut)

Esquel (provincia de Chubut)

Sáenz Peña (provincia de Chaco)

San Fernando del Valle de Catamarca

Todos los municipios de la provincia de La Pampa.

Rawson es una de las ciudades que suspende atención este 8 de noviembre. Foto: El Chubut

Próximo feriado en Argentina

El siguiente feriado nacional en Argentina será el lunes 21 de noviembre, debido al traslado del Día de la Soberanía Nacional, que cae el domingo 20. De esta manera, la población podrá disfrutar de un fin de semana largo de tres días desde el sábado 19, el cual podrán aprovechar para viajar o disfrutar de sus actividades preferidas.