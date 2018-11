Margaret Atwood publicará secuela de "El cuento de la criada"

EFE. Londres.

La escritora canadiense Margaret Atwood publicará en septiembre de 2019 la secuela de su famosa obra "El cuento de la criada", cuya primera parte se editó en 1985.

Bajo el título "Los Testamentos", la escritora retomará los hechos ocurridos en Gilead, reimaginación de América en la que se desarrolla la historia, según explicó Atwood en una nota divulgada por la editorial británica Penguin.

PUEDES VER: Zimoun, una exposición sobre el espacio y el sonido

"Todo lo que me habéis preguntado sobre Gilead es la inspiración para este libro. La otra inspiración es el mundo en el que vivimos", aseguró la autora.

En la primera parte de El cuento de la criada, la canadiense imagina un mundo en el que Estados Unidos ha sufrido un golpe de Estado y en el que la democracia ha sido sustituida por una teocracia autoritaria en el que las mujeres son víctimas de opresión y discriminación.

Solo en inglés, la obra ha vendido más de ocho millones de ejemplares.

"Los Testamentos" discurrirá quince años después de la última escena del primer libro y será narrada por tres personajes femeninos.

No estará conectada con la serie de televisión The Handmaid's Tale, que continúa las historias de la primera publicación.